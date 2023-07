L'or s'est raffermi mardi, certains traders pariant sur le fait que la faiblesse récente des données économiques américaines pourrait inciter la Réserve fédérale à repenser sa trajectoire de hausse des taux, tout en se positionnant pour des indices supplémentaires provenant du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 1 927,40 $ l'once à 0843 GMT, avec un volume d'échange probablement réduit en raison d'un jour férié aux États-Unis.

Les contrats à terme sur l'or américain ont ajouté 0,3% à 1 935,20 $.

"Les données économiques américaines plus faibles que prévu publiées lundi, y compris les PMI, ont soutenu l'or. Les participants au marché suivront de près les prochaines données sur le marché de l'emploi américain, en observant si les précédentes hausses des taux d'intérêt américains ralentiront l'économie américaine", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Mais le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed mercredi pourrait "sembler hawkish en ligne avec le récent témoignage de Jerome Powell", a ajouté Staunovo.

Les investisseurs considèrent qu'il y a près de 90 % de chances qu'une hausse de 25 points de base ait lieu en juillet, selon l'outil Fedwatch de CME. Les taux élevés découragent l'investissement dans l'or à rendement nul.

Cette semaine, l'attention se portera également sur les chiffres de l'emploi non agricole, après que l'industrie manufacturière américaine ait chuté en juin.

"À l'heure actuelle, les vents contraires pour l'or sont les attentes d'un nouveau resserrement de 50 points de base, d'un plus grand retrait de liquidités et de taux qui resteront relativement élevés pendant un certain temps", a déclaré Nicholas Frappell, responsable mondial des marchés institutionnels, ABC Refinery.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a également connu de nouveaux développements, Pékin restreignant les exportations de certains métaux utilisés dans les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les industries de haute technologie.

Les précédentes flambées ont également profité au dollar américain, réduisant ainsi la demande d'or.

L'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 22,9445 dollars l'once, le platine a gagné 1,3 % à 918,40 dollars et le palladium a grimpé de 1,3 % à 1245,02 dollars.

"Les métaux blancs restent liés à la performance de l'or. Cela dit, les préoccupations liées à la croissance économique ont un impact plus important sur ces métaux (qui) ont une utilisation industrielle plus importante que l'or", a déclaré M. Staunovo. (Reportage d'Arundhati Sarkar et de Seher Dareen à Bengaluru ; rédaction d'Alexander Smith)