Les marchés financiers ont repris leur souffle jeudi lorsque la Banque d'Angleterre a lancé une "grenade" de taux d'intérêt contre le problème de l'inflation en Grande-Bretagne avec une forte augmentation des taux, après que le chef de la Fed, Jerome Powell, ait également soutenu de nouvelles augmentations des taux américains.

Le FTSE, d'autres bourses européennes et les contrats à terme de Wall Street ont chuté, tandis que la livre sterling a initialement perdu du terrain, la hausse surprise d'un demi-point de la BoE à 5 % ayant ravivé l'angoisse de la récession.

"La Banque d'Angleterre a déclaré après le relèvement des taux d'intérêt que les données récentes indiquaient une plus grande persistance du processus d'inflation et qu'elle mettait en garde contre les "effets de second tour".

Neil Birrell, directeur des investissements chez Premier Miton Investors, a déclaré : "La Banque d'Angleterre a opté pour un resserrement agressif de sa politique et a lancé une grenade sur le spectre d'une inflation persistante.

Les coûts d'emprunt sur le marché obligataire augmentant à nouveau, "la crainte est que cela ne fasse rapidement basculer l'économie dans la récession".

Bien que l'ampleur de la hausse ait surpris les marchés, les attentes d'un resserrement des taux de la BoE ont augmenté ces derniers jours, entraînant une forte hausse du coût des nouveaux prêts hypothécaires.

Avant la décision de jeudi, les investisseurs s'attendaient à ce que le taux d'escompte de la BoE atteigne 6 % d'ici la fin de l'année. En revanche, les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière prévoyaient un pic de 5 %.

La chute de 1,2 % du FTSE de Londres et les baisses de 0,6 % à 1 % enregistrées ailleurs en Europe ont entraîné une baisse de 0,15 % de l'indice MSCI All-World. Il est en passe de connaître sa cinquième journée consécutive dans le rouge et sa plus longue série de pertes en trois mois.

La semaine dernière, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence entre 5 % et 5,25 %, mais les responsables prévoient que les taux devront encore augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année pour maîtriser l'inflation.

M. Powell a déclaré, lors d'une allocution prononcée devant des parlementaires à Washington, que les perspectives de deux nouvelles hausses de taux de 25 points de base (pb) constituaient "une assez bonne estimation" de la direction que prendrait la banque centrale si l'économie continuait à suivre sa trajectoire actuelle.

Les marchés ne sont toutefois pas convaincus, estimant à 72 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base le mois prochain, mais pas d'autres hausses par la suite, selon l'outil FedWatch du CME. M. Powell s'exprimera à nouveau plus tard pour la deuxième journée.

FED AHEAD

Kevin Cummins, économiste en chef chez NatWest Markets, a déclaré que le témoignage de Powell mercredi n'avait pas apporté d'éclairage nouveau sur la pensée de la Fed ou sur la trajectoire future probable de la politique monétaire.

"Il est clair que le FOMC veut que le marché comprenne qu'une hausse sera débattue lors de la prochaine réunion. L'approche de la Fed, qui dépend des données dans ce cycle de resserrement, suggère que les prochaines données publiées pourraient modifier les attentes."

Un trio d'autres responsables de la fixation des taux de la Fed doit également s'exprimer plus tard. Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi que la Fed devrait cesser de relever ses taux, faute de quoi elle risquerait d'affaiblir "inutilement" l'économie américaine.

Ces commentaires soulignent le débat croissant au sein de la banque centrale sur la question de savoir quand et si la banque centrale doit procéder à de nouvelles hausses de taux.

"Au cours des six prochains mois, même si nous aimerions cesser de parler de la Fed, elle restera le moteur du sentiment sur le marché", a déclaré Michael Dyer, directeur des investissements, multi-actifs chez M&G Investments.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé de 0,2 % à 0,3 %, ce qui laisse présager un début de séance plus faible à Wall Street.

L'indice S&P 500 se dirige vers un troisième gain trimestriel consécutif, en grande partie grâce aux valeurs technologiques de grande capitalisation qui ont bénéficié de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle, mais aussi en raison de la résilience de l'économie sous-jacente.

"Tant que l'activité économique ne s'affaiblit pas trop face aux hausses de taux, les actions devraient s'en sortir", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche économique chez Daiwa Capital Markets.

"L'espoir demeure que la Fed et la BCE puissent s'en tirer avec deux autres hausses de taux sans nécessairement provoquer une récession par la suite.

JUSQU'À QUEL NIVEAU ?

La livre sterling, qui a gagné près de 4 % ce trimestre grâce à l'attente de nouvelles hausses de taux de la part de la BoE, est restée stable à 1,2780 $, non loin du pic de 14 mois atteint la semaine dernière à 1,2849 $.

L'euro est resté stable par rapport au dollar à 1,0992, mais a baissé de 1 % par rapport à la couronne norvégienne après que la banque centrale norvégienne ait également annoncé une hausse des taux beaucoup plus importante que prévu.

Les opérateurs des marchés émergents ont également digéré la nouvelle selon laquelle le nouveau gouverneur de la banque centrale turque avait porté ses intérêts de 8,5 % à 15 %. Bien qu'il s'agisse d'un changement de politique espéré depuis longtemps, cette hausse n'est pas aussi importante que les 20 à 25 % prévus par certains analystes.

La livre turque a atteint des niveaux records depuis les élections du mois dernier et la hausse de la banque centrale l'a fait passer à plus de 24 pour un dollar.

"Il aurait été préférable qu'elle soit un peu plus élevée, mais elle va dans la bonne direction", a déclaré Peter Kisler, gestionnaire de portefeuille EM chez Trium Capital, ajoutant que la banque centrale avait déclaré que d'autres mesures étaient possibles.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,7 % à 72 dollars le baril, tout comme les contrats à terme sur le pétrole Brent, qui ont baissé de 0,7 % à 76,56 dollars, tandis que l'or a baissé de 0,3 % à 1 926 dollars l'once, juste au-dessus de son plus bas niveau de trois mois de mercredi.