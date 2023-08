Les actions de la Chine et de Hong Kong ont suivi les marchés asiatiques à la baisse vendredi, les investisseurs se préparant au risque d'un virage hawkish de la politique monétaire américaine, alors que les inquiétudes sur la santé économique de la Chine persistent.

** La plupart des secteurs en Chine ont chuté, mais les actions liées à la protection de l'environnement se sont distinguées en pariant sur le fait qu'elles bénéficieraient de la décision du Japon de rejeter dans l'océan Pacifique l'eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.

** L'indice CSI300 et l'indice composite de Shanghai ont tous deux baissé de 0,5 % à l'heure du déjeuner. L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 1 %.

** Les actions asiatiques se sont vendues après la chute de Wall Street dans la nuit, les investisseurs étant nerveux avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à Jackson Hole.

** Les inquiétudes persistantes concernant la faiblesse économique de la Chine l'ont emporté sur les nouveaux gestes de Pékin pour soutenir les actions en baisse.

** L'organisme chinois de surveillance des valeurs mobilières a déclaré qu'il avait rencontré le fonds de sécurité sociale du pays ainsi que les grandes banques et les assureurs pour orienter davantage de capitaux à long terme vers le marché boursier.

** Le marché a également ignoré les informations selon lesquelles un plus grand nombre de sociétés cotées en bourse annoncent des rachats d'actions et qu'un nombre croissant de sociétés de courtage réduisent leurs frais afin de diminuer le coût des transactions.

** La décision de Morgan Stanley de réduire son objectif de prix pour le MSCI China a également pesé sur le sentiment.

** La banque de Wall Street a annoncé cet abaissement une semaine après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour la Chine cette année, à la suite de données décevantes provenant de la deuxième plus grande économie du monde.

** Elle a ajouté qu'elle s'attendait à ce que la tendance à des résultats nettement inférieurs au consensus se poursuive dans l'environnement macroéconomique déflationniste actuel.

** Les actions chinoises de protection de l'environnement ont toutefois augmenté, les investisseurs s'attendant à ce que le secteur bénéficie de la décharge de Fukushima.

** Un indice de suivi des valeurs environnementales a progressé. GreenTech Environmental Co a fait un bond de 21 %, tandis que Wave Cyber Shanghai Co et CEC Environmental Protection Co ont fait un bond de plus de 12 % chacun. (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Rashmi Aich)