Les responsables de la Réserve fédérale ont "généralement convenu" le mois dernier que la nécessité de nouvelles augmentations des taux d'intérêt "était devenue moins certaine", plusieurs d'entre eux affirmant que l'augmentation d'un quart de point de pourcentage qu'ils ont approuvée pourrait être la dernière, selon les minutes de la réunion des 2 et 3 mai publiées mercredi.

D'autres ont averti que la banque centrale américaine devait garder ses options ouvertes étant donné les risques d'une inflation persistante.

"Plusieurs participants ont fait remarquer que si l'économie évoluait dans le sens de leurs perspectives actuelles, il ne serait peut-être pas nécessaire de raffermir davantage la politique monétaire après cette réunion", selon le compte rendu, ce qui renforce les attentes selon lesquelles la Fed devrait suspendre sa campagne agressive de hausse des taux lors de la réunion des 13 et 14 juin prochains.

Toutefois, les avis sont partagés quant à la voie à suivre.

Alors que le personnel de la Fed continue de prévoir une légère récession plus tard dans l'année, certains décideurs politiques "ont vu des preuves que le resserrement de l'année dernière commençait à avoir l'impact escompté", "presque tous les participants" voyant des risques pour la croissance en raison d'un resserrement du crédit bancaire.

Cependant, "presque tous" ont également vu des risques de hausse de l'inflation, et "de nombreux participants ont mis l'accent sur la nécessité de conserver l'option" de maintenir les taux stables ou de les augmenter. Certains considèrent que de nouvelles hausses de taux sont "probables".

En outre, "certains participants ont souligné qu'il était crucial" de ne pas laisser entendre que des baisses de taux étaient probables ou que des hausses de taux "avaient été exclues".

La décision prise le mois dernier de relever le taux d'intérêt au jour le jour de référence de la banque centrale d'un quart de point de pourcentage a bénéficié d'un "très fort soutien général", a déclaré Jerome Powell, président de la Fed, lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion il y a trois semaines, mais elle était également accompagnée d'une formulation dans la déclaration de politique générale qui ouvrait la porte à un maintien des taux à partir de ce moment-là.

La Fed est passée à une approche réunion par réunion après la hausse des taux de mai, faisant peut-être une pause dans les hausses de taux au moins pendant un temps utile pour laisser l'économie et le système financier s'adapter pleinement aux hausses rapides des coûts d'emprunt au cours des 14 derniers mois.

"Les participants ont souligné l'importance de communiquer au public l'approche dépendante des données", indique le compte rendu de la décision de la Fed de modifier son orientation politique et d'ouvrir la porte à une pause dans la hausse des taux tout en gardant ouverte la possibilité de nouvelles augmentations.

Le taux directeur de 5,00 % à 5,25 % fixé par la Fed au début du mois correspond au taux médian maximum anticipé par les décideurs politiques dans les projections économiques publiées par la banque centrale en mars et en décembre dernier.

De nouvelles projections seront publiées à la fin de la réunion du mois prochain, mais les données les plus récentes n'ont pas permis de déterminer clairement la direction et le rythme de la lutte contre l'inflation menée par la Fed. Le rythme de la hausse des prix ralentit, mais seulement modestement, et l'économie reste plus forte que prévu sur des points essentiels, notamment en termes de croissance de l'emploi et des salaires.

Cependant, certains signes indiquent que l'économie se refroidit, et un accès de stress dans le système financier a conduit à des attentes de resserrement du crédit pour les entreprises et les ménages.