La Banque fédérale de réserve de New York a défendu mercredi son projet de couper l'accès d'un prêteur portoricain au système bancaire central américain, à la suite des mesures de répression prises par le gouvernement fédéral à l'encontre des banques ayant des liens avec le Venezuela. En juillet, Banco San Juan Internacional (BSJI) a intenté un procès à la Fed de New York pour empêcher la résiliation imminente de son "compte principal", qui permet aux banques d'accéder au système de paiement électronique de la Fed, en raison de préoccupations concernant sa conformité avec les sanctions américaines et les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

BSJI a déclaré avoir amélioré sa conformité lors d'une précédente suspension de 22 mois de son compte principal entre 2019 et 2020. Cette suspension faisait suite à une enquête fédérale sur les accords de crédit qu'elle avait conclus avec la compagnie pétrolière nationale Petroleos de Venezuela, qui fait l'objet de sanctions américaines.

La banque a déclaré que la suspension avait "décimé" ses relations avec les clients. Dans des documents judiciaires datés de mercredi, la Fed de New York a déclaré que BSJI avait traité des transactions qui présentaient "de nombreux signaux d'alerte pour le blanchiment d'argent ou d'autres activités illicites".

Elle a ajouté qu'en juin, BSJI ne servait plus que 13 clients, la plupart basés à Curaçao et comprenant des membres de la famille proche du propriétaire de la banque, Marcelino Bellosta.

La Fed de New York a également indiqué que BSJI pourrait toujours chercher à accéder au système financier américain par l'intermédiaire d'une banque correspondante tierce.

Un avocat de BSJI s'est refusé à tout commentaire.

BSJI a déclaré que Bellosta, un ressortissant vénézuélien, a vécu aux États-Unis et en Europe pendant la majeure partie des 25 dernières années.

En 2020, la banque a versé 1 million de dollars pour résoudre l'enquête sur PDVSA, tout en maintenant que les accords de crédit étaient légaux, et les autorités fédérales ont restitué 53 millions de dollars de fonds saisis. Le secteur bancaire de Porto Rico a toujours entretenu des liens étroits avec le Venezuela, membre de l'OPEP. En 2019, la Fed de New York a déclaré qu'elle cesserait d'approuver les comptes principaux de certaines banques portoricaines en raison des sanctions américaines visant à évincer le président socialiste du Venezuela, Nicolas Maduro, a rapporté Reuters à l'époque.