Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré jeudi que les banquiers centraux américains ne devraient pas relever les taux d'intérêt lors de leur prochaine réunion, même si l'inflation élevée diminue à un rythme "décevant et lent".

"Il est temps d'appuyer sur le bouton d'arrêt pour une réunion et de voir comment cela se passe", a déclaré M. Harker lors d'un webinaire de la National Association for Business Economics, faisant référence à la prochaine réunion de fixation des taux de la Fed qui aura lieu les 13 et 14 juin.

M. Harker a déclaré qu'il voyait des signes prometteurs dans les hausses de taux de la Fed jusqu'à présent - cinq points de pourcentage depuis mars 2022 - qui ont un effet de refroidissement, en particulier sur les prix de l'immobilier. L'incertitude quant à la dynamique de l'inflation et au rythme du resserrement du crédit le rend prudent quant à la poursuite de la hausse des taux.

"Il pourrait toutefois changer d'avis si les données mensuelles sur l'emploi, qui doivent être publiées vendredi, ou les données sur l'inflation, qui doivent être publiées la semaine prochaine, sont beaucoup plus élevées que prévu.

La Fed a augmenté les coûts d'emprunt pour lutter contre l'inflation élevée, qui est passée d'un pic de 7 % l'été dernier à un taux actuel toujours supérieur à 4 %, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Début mai, elle a relevé son taux directeur pour la dixième fois consécutive, pour atteindre une fourchette cible de 5,00 % à 5,25 %, et les décideurs politiques ont depuis indiqué qu'ils pourraient sauter une hausse de taux pour se donner le temps d'évaluer l'impact des hausses de taux effectuées jusqu'à présent et des tensions dans le secteur bancaire qui pourraient avoir resserré le crédit et ralentir encore davantage l'économie.

M. Harker a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie croisse de moins de 1 % cette année et à ce que le taux de chômage, qui est actuellement de 3,4 %, augmente pour atteindre environ 4,4 %.

Parallèlement, il prévoit que l'inflation tombera à 3,5 % cette année, à 2,5 % l'année prochaine et qu'elle n'atteindra l'objectif de 2 % de la Fed qu'en 2025.

Il a déclaré qu'il pourrait envisager que la Fed réduise ses taux si le chômage augmentait sensiblement plus vite ou si l'inflation chutait plus rapidement que ce qu'il prévoit actuellement.

Toutefois, il a déclaré que son scénario de base est que les taux restent inchangés, ce qui laisse le temps à l'inflation de diminuer et maintient ce qu'il considère actuellement comme une voie "raisonnablement large" pour éviter une récession qui pourrait se produire si la Fed resserrait trop sa politique.

"Je pense que nous sommes au point, ou très près du point, où nous nous trouvons clairement en territoire restrictif, et que nous pouvons rester là pendant un certain temps", a déclaré M. Harker. "Nous n'avons pas besoin de continuer à augmenter les taux pour ensuite devoir faire marche arrière rapidement. (Reportage d'Ann Saphir ; rédaction de Paul Simao et Chizu Nomiyama)