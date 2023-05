Le secteur bancaire américain semble globalement bien positionné pour surmonter les récentes turbulences du secteur, mais l'expérience pourrait encore peser sur les conditions de crédit à l'avenir, a déclaré la Réserve fédérale lundi.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la banque centrale américaine a déclaré que les risques de financement pour les banques restaient faibles et que les entreprises disposaient toujours de liquidités suffisantes. En outre, les efforts supplémentaires déployés par les régulateurs bancaires américains à la suite de l'effondrement brutal de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank en mars devraient continuer à soutenir le système en cas de nouvelles tensions, a déclaré la Fed.

"La Réserve fédérale est prête à faire face à toute pression sur les liquidités qui pourrait survenir et s'engage à faire en sorte que le système bancaire américain continue à jouer son rôle vital", a déclaré la Fed.

Bien que la banque centrale ait noté que les faillites de SVB, basée à Santa Clara, en Californie, et de Signature, basée à New York, suscitaient des inquiétudes, elle a maintenu que les problèmes qui ont fait sombrer ces banques régionales ne se posaient pas de manière générale dans le secteur bancaire, les qualifiant d'"aberrantes" en termes de forte dépendance à l'égard des dépôts non assurés.

Ces établissements, ainsi que la First Republic Bank, qui a été fermée par les autorités de régulation au début du mois et vendue à JP Morgan Chase, étaient également aux prises avec d'importants montants de pertes latentes dues à la hausse rapide des taux d'intérêt. Les déposants ont fui SVB dans les jours qui ont suivi l'annonce de ses difficultés, ce qui a précipité sa fermeture brutale.

La Fed a noté dans son rapport de lundi que plus de 45 % des actifs bancaires sont réévalués ou arrivent à échéance dans l'année, ce qui suggère qu'il n'y a pas de forte exposition à des titres de moindre valeur pendant de longues périodes. Bien que le montant des dépôts non assurés dans les banques soit en baisse, il reste supérieur aux moyennes historiques après l'afflux de dépôts provoqué par la pandémie de grippe A (COVID-19). Dans l'ensemble, les banques restent bien capitalisées.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA LIMITE DE LA DETTE

La Fed a publié ce rapport peu après qu'une enquête distincte de la banque centrale ait révélé que les banques resserraient leurs normes de crédit en raison d'une demande de prêts plus faible.

Au-delà des banques, la Fed a déclaré que les pressions exercées sur les différents secteurs du marché restaient dans les normes historiques. Cependant, elle a noté que les évaluations de l'immobilier commercial restent élevées, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir une correction "importante" des valeurs immobilières si les tendances du télétravail restent fortes. La Fed a constaté que les banques détiennent environ 60 % des prêts immobiliers commerciaux, dont deux tiers auprès de petits créanciers ayant moins de 100 milliards de dollars d'actifs.

Le rapport de la Fed indique également que près de la moitié des personnes interrogées ont identifié la limite de la dette américaine comme un risque important, alors qu'elle n'apparaissait pas comme une préoccupation majeure dans le rapport précédent de novembre. La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que la limite pourrait être atteinte en juin, mais les démocrates et les républicains continuent de s'affronter sur les conditions éventuelles d'un relèvement.

Les tensions dans le secteur bancaire ont été identifiées comme un risque par plus de la moitié des personnes interrogées, contre 12 % dans le rapport de novembre.

Parmi les autres risques potentiels identifiés par les répondants figurent la persistance d'une inflation élevée et le resserrement monétaire, les tensions entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine.