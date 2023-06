Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré jeudi que, bien que l'inflation élevée diminue à un rythme "décevant", la banque centrale américaine pourrait ne pas avoir besoin d'augmenter les taux d'intérêt pour accélérer le processus.

"Je suis de près les données entrantes, j'écoute nos contacts et notre public, et j'évalue les conditions économiques pour déterminer si un resserrement supplémentaire sera nécessaire", a déclaré M. Harker dans des remarques préparées pour un webinaire de l'Association nationale pour l'économie des entreprises.

"Je crois vraiment que nous sommes proches du point où nous pouvons maintenir les taux en place et laisser la politique monétaire faire son travail pour ramener l'inflation à l'objectif en temps utile", a déclaré Harker.

La Fed augmente les coûts d'emprunt depuis mars 2022 pour lutter contre l'inflation élevée, qui est passée d'un pic de 7 % l'été dernier à un taux actuel toujours supérieur à 4 %, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Début mai, elle a relevé son taux directeur pour la dixième fois consécutive, dans une fourchette cible de 5,00%-5,25%, et les décideurs politiques ont depuis signalé qu'ils pourraient sauter une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 13 et 14 juin, afin de leur donner le temps d'évaluer l'impact des hausses de taux jusqu'à présent et des tensions dans le secteur bancaire qui pourraient avoir resserré le crédit et pourraient ralentir davantage l'économie.

Jeudi, M. Harker a déclaré qu'il voyait des signes prometteurs que les hausses de taux avaient un effet de refroidissement, en particulier sur les prix de l'immobilier.

Il s'attend à ce que l'économie croisse de moins de 1 % cette année et à ce que le taux de chômage, qui est actuellement de 3,4 %, augmente pour atteindre environ 4,4 %. Parallèlement, il prévoit que l'inflation tombera à 3,5 % cette année, à 2,5 % l'année prochaine et qu'elle n'atteindra l'objectif de 2 % de la Fed qu'en 2025.