La Réserve fédérale a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé les exigences de fonds propres pour les grandes banques après leurs tests de résistance annuels, qui entreront en vigueur le 1er octobre.

Dans un communiqué, la Fed a également indiqué qu'elle avait révisé les résultats des tests de résistance pour Bank of America et Bank of New York Mellon , après que ces deux entreprises aient soumis des données incorrectes à l'origine. Les résultats révisés n'ont pas modifié les exigences en matière de capital de ces deux entreprises, a ajouté la Fed. (Reportage de Pete Schroeder ; édition de Jonathan Oatis)