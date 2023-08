Le nouveau casino Caesars de Danville, en Virginie, est un établissement temporaire qui ressemble à un hangar d'aviation et dont les possibilités de restauration sont limitées.

Il a tout de même vu 400 000 visiteurs miser plus de 50 millions de dollars depuis son ouverture à la mi-mai, dépassant ainsi les attentes de ses propriétaires. Il s'agit là d'un nouvel exemple de la consommation américaine qui, jusqu'à présent, refuse de céder face aux hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Chris Albrecht, vice-président senior et directeur général de Caesars Virginia, a déclaré : " C'est incroyable la quantité de demande que nous avons vue jusqu'à présent ", tout en soulignant " l'offre très limitée " de l'espace actuel par rapport à ce qui est prévu pour le reste du site en cours de développement dans cette ville d'environ 40 000 habitants, où le tabac et le textile étaient autrefois les piliers de l'économie.

Alors que les responsables de la Fed analysent la dynamique de l'inflation dans le monde post-pandémique et recherchent des signes indiquant que le resserrement de la politique monétaire a l'effet escompté de ralentir l'économie, Danville illustre le puzzle déroutant qui se joue à travers les États-Unis.

Malgré la hausse des coûts d'emprunt et les rumeurs nationales sur une récession imminente, les habitants de Danville se réjouissent non seulement de l'arrivée de Caesars, qui installe un casino, un centre de conférence et un hôtel sur le site d'une ancienne usine textile et prévoit d'embaucher 1 000 personnes, mais aussi d'un flux régulier d'investissements dans le secteur manufacturier et d'autres créations d'emplois en cours de réalisation.

La Fed, qui a relevé ses taux d'intérêt de 5,25 points de pourcentage depuis le début de l'année 2022, attend que le marché du travail américain et la demande des consommateurs fléchissent, ce qui, selon elle, doit se produire pour que l'inflation tombe à son niveau cible de 2 % et qui sera particulièrement important pour les entreprises de services qui absorbent la majeure partie des dépenses de consommation.

Le consommateur continue cependant de se battre, comme en témoignent les ventes de billets pour les superproductions cinématographiques et les concerts de l'été, le nombre record de voyages aériens en une seule journée aux États-Unis atteint à la fin du mois de juin, et les totaux mensuels des dépenses qui ne sont pas prêts de s'effondrer.

Même si l'inflation a ralenti par rapport aux sommets atteints l'été dernier en 40 ans, les responsables de la Fed hésitent à déclarer que leur tâche est terminée tant qu'il n'y a pas de signes plus clairs d'un ralentissement de l'économie.

TROUVER LA NEUTRALITÉ

Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a raconté ses récentes visites dans des villes et des villages du district de la banque centrale américaine qui s'étend sur cinq États du centre du littoral atlantique, et a déclaré que les chefs d'entreprise et les fonctionnaires lui avaient fait part d'une histoire similaire.

"La demande reste résistante. Il y a des débats sur le caractère durable ou non de cette demande", a déclaré M. Barkin lors d'un entretien avec Reuters en début de semaine, soulignant qu'il accordait beaucoup d'importance à l'amélioration du moral des consommateurs.

Alors que les économistes débattent de la quantité de liquidités restant de la vague d'épargne déclenchée par la pandémie de coronavirus, l'élan sous-jacent des dépenses pourrait passer des achats de "vengeance" à des achats motivés par le faible taux de chômage de 3,5 %, les gains salariaux qui ont récemment dépassé l'inflation et la hausse des prix des actions qui retiennent les consommateurs à revenu élevé.

Les décideurs politiques réunis cette semaine à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour la conférence annuelle de la Fed, tenteront de comprendre comment les économies américaine et mondiale peuvent évoluer dans le sillage de la pandémie et des nouvelles tendances mondiales.

Les économistes se demandent déjà si la banque centrale américaine n'a pas sous-estimé des paramètres fondamentaux tels que les taux d'intérêt et de chômage "neutres".

Si, comme certains le prétendent, le taux d'intérêt qui ne stimule ni ne freine l'économie est devenu plus élevé, cela signifie que la politique de la Fed exerce moins de pression sur l'économie que prévu. Cela signifie que d'autres hausses de taux seront nécessaires.

En revanche, si le taux de chômage qui ne stimule ni ne freine l'inflation a baissé, cela signifie que l'économie peut s'accommoder d'un marché de l'emploi plus étroit sans générer d'inflation.

Une analyse précise de ce qui se passe déterminera si la Fed commet une erreur de politique dans le cadre de son double mandat : laisser les taux d'intérêt trop bas et permettre à l'inflation de reprendre, ou les augmenter à des niveaux inutilement élevés et faire échouer un marché de l'emploi qui rappelle davantage celui des années 1960, avec un fort effet de levier pour les travailleurs et d'importantes augmentations de salaire.

RISQUE BILATÉRAL

À ce stade, la stratégie de la Fed consiste à atteindre un point où les responsables estiment que la politique est suffisamment "restrictive" pour réduire l'inflation sur une période potentiellement longue, plutôt que de l'augmenter encore dans l'espoir de la faire chuter plus rapidement.

Selon Charles Evans, ancien président de la Fed de Chicago, "la grande question est de savoir si la progression de l'inflation s'arrête ou ralentit", alors que les prix sous-jacents continuent d'augmenter à un rythme élevé.

"Quelle est l'erreur qu'ils sont le plus disposés à commettre ? ... Ils se rapprochent d'un risque bilatéral. Doivent-ils vraiment atteindre les 2 % dans n'importe quel délai tant qu'ils sont confiants ? Et s'ils finissent à 2,3 % ? Ils sont dans le voisinage. Je ne pense pas que cet aspect ait été approfondi".

En partie pour laisser jouer ses politiques, la Fed devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion des 19 et 20 septembre.

Cependant, les responsables publieront également des projections économiques actualisées qui devront déterminer comment le ralentissement de l'inflation s'accorde avec des performances économiques plus fortes que prévu. La majorité des décideurs politiques estimeront-ils que des taux plus élevés seront nécessaires pour terminer le travail ? Dans quelle mesure le ralentissement de la croissance et l'augmentation du chômage seront-ils nécessaires pour achever le travail ?

En juin, lorsque les responsables politiques de la Fed ont communiqué pour la dernière fois leurs projections en matière d'économie et de taux d'intérêt, la prévision médiane prévoyait une nouvelle hausse d'un quart de point de pourcentage, avec des réductions à partir de l'année prochaine, alors que l'inflation ralentira progressivement pour revenir à l'objectif fixé jusqu'en 2025.

Il existe d'autres explications à ce phénomène. Une amélioration de l'offre, par exemple, pourrait produire davantage de biens et de services et permettre à l'inflation de continuer à baisser même si la demande est forte, un processus que les responsables de la Fed ne voudraient pas interrompre et qui plaiderait en faveur d'une plus grande prudence à ce stade avancé de la lutte contre l'inflation.

En fin de compte, la demande devra s'essouffler, a déclaré Richard Clarida, ancien vice-président de la Fed, aujourd'hui conseiller économique mondial de la société d'investissement Pimco.

"Les partisans de l'atterrissage en douceur n'ont pas expliqué ce qui permettra d'atteindre une inflation de 2 % en l'absence d'un assouplissement du marché du travail", a déclaré M. Clarida, faisant référence à ceux qui pensent que l'inflation diminuera sans déclencher une hausse significative du chômage ou une récession. "S'agit-il d'une hausse de la productivité ? Les travailleurs demandent-ils des augmentations moins importantes ?

"Je suis ouverte à l'idée que nous vivons dans un monde nouveau... Mais tout le monde ne peut pas obtenir une augmentation de salaire de 10 % si la Fed veut 2 % (d'inflation)", a-t-il déclaré, rappelant les fortes augmentations obtenues par les syndicats américains lors des récentes négociations salariales. "Je m'attends à ce qu'une certaine hausse du chômage soit nécessaire pour que l'inflation sous-jacente atteigne une zone dans laquelle la Fed se sente à l'aise. (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Dan Burns et Paul Simao)