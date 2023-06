Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

La Banque de réserve d'Australie rendra sa dernière décision sur les taux d'intérêt mardi, sans aucun doute l'événement central pour les marchés d'Asie et du Pacifique, mais qui pourrait également intéresser les observateurs de la Fed américaine.

La RBA devrait maintenir son taux de référence à 3,85 %, même si l'inflation dépasse largement l'objectif fixé. Les économistes s'accordent à penser que les taux continueront d'augmenter cette année, mais sont divisés sur le moment et le niveau auquel ils atteindront leur maximum.

Cela vous rappelle quelque chose ?

C'est la voie générale que les investisseurs pensent que la Réserve fédérale va suivre : faire une pause ou "sauter" une nouvelle hausse des taux la semaine prochaine, tout en laissant la porte ouverte à un nouveau resserrement plus tard dans l'année si, comme le suggère le consensus, les données économiques le justifient.

Il ne s'agirait pas de la première pause de la RBA dans son cycle de resserrement. Elle a relevé ses taux le mois dernier après une pause en avril, déconcertant les marchés financiers et une majorité d'économistes qui s'attendaient à ce que la banque centrale maintienne son statu quo.

Les marchés à terme des taux d'intérêt prévoient actuellement 66 % de chances que la RBA fasse une pause et une chance sur trois qu'elle augmente le taux d'escompte d'un quart de point pour le porter à 4,10 %. Selon les prix actuels, les taux devraient culminer à environ 4,20 % cette année.

Cela n'est pas très différent de l'évaluation actuelle de la Fed - une probabilité de 75 % de maintenir le statu quo la semaine prochaine et une probabilité de 50 % d'augmenter le taux d'un quart de point en juillet.

Les détenteurs d'actifs australiens seront particulièrement attentifs à la déclaration des décideurs et à la conférence de presse du gouverneur de la RBA, Philip Lowe, qui suivra la décision. Les observateurs de la Fed le feront également, car c'est une position dans laquelle les banquiers centraux américains pourraient se retrouver assez rapidement.

Après avoir chuté à son plus bas niveau en six mois, à 0,6450 $, la semaine dernière, le dollar australien aborde la réunion sur une base légèrement plus solide, se négociant pour la dernière fois juste au-dessus de 0,66 $.

Plus généralement, les marchés asiatiques pourraient avoir du mal à s'orienter mardi après une session mondiale assez mitigée lundi - Wall street a perdu ses gains pour clôturer dans le rouge, bien que la mégatechnologie américaine ait progressé et qu'Apple ait brièvement atteint un nouveau record ; les rendements obligataires ont chuté, mais les prix du pétrole ont augmenté.

Les rendements obligataires ont baissé, mais les prix du pétrole ont augmenté. Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Australie

- Compte courant de l'Australie (T1)

- Dépenses des ménages au Japon (avril)