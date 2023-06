SYDNEY, 6 juin (Reuters) - La banque centrale australienne (RBA) a relevé mardi son taux d'intérêt directeur d'un quart de point pour le porter à 4,1%, un plus haut depuis 11 ans, en soulignant que d'autres hausses pourraient être nécessaires pour garantir un retour de l'inflation à son objectif.

Les marchés financiers penchaient en faveur d'une pause, même s'ils avaient pris en considération une probabilité non négligeable de 40% que la RBA relève son taux de 25 points de base.

"L'inflation en Australie a dépassé son pic. Mais à 7%, elle est encore trop élevée et il faudra encore du temps avant qu'elle ne revienne dans la fourchette cible", a déclaré le gouverneur de la banque centrale, Philip Lowe, dans un communiqué.

"Cette nouvelle hausse de taux vise à renforcer la confiance dans le fait que l'inflation reviendra à l'objectif dans un délai raisonnable", a-t-il ajouté.

Sur le marché des changes, le dollar australien (+0,86%) a grimpé à son plus haut niveau depuis plus de deux semaines face au dollar américain après l'annonce de la décision de la RBA.

Cette dernière a relevé son taux directeur de 400 points de base depuis mai 2022, opérant le resserrement monétaire le plus rapide de son histoire moderne. (Stella Qiu, version française Laetitia Volga)