La confiance des petites entreprises américaines a rebondi en mai, mais les inquiétudes concernant les perspectives de l'économie et l'inflation demeurent, selon une enquête publiée mardi qui montre également que les entreprises sont toujours désireuses d'embaucher davantage de travailleurs.

La National Federation of Independent Business (NFIB) a indiqué que son indice d'optimisme des petites entreprises avait augmenté de 0,4 point pour atteindre 89,4 le mois dernier. C'est le 17e mois consécutif que l'indice reste en dessous de la moyenne de 98, qui date de 49 ans.

La part des propriétaires s'attendant à de meilleures conditions commerciales au cours des six prochains mois a baissé d'un point pour atteindre un taux net négatif de 50 %. Un pourcentage net négatif de 21 % s'attend à une augmentation des ventes corrigées de l'inflation, soit une baisse de deux points par rapport à avril.

Vingt-cinq pour cent des propriétaires de petites entreprises ont déclaré que l'inflation était leur problème le plus important, soit deux points de plus qu'en avril. Cette proportion est toutefois inférieure de 12 points au pic de juillet dernier, qui était le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 1979.

Malgré les inquiétudes persistantes concernant l'inflation, les pressions sur les prix s'atténuent, car les hausses agressives des taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale depuis mars 2022 refroidissent la demande.

Les données gouvernementales de mardi devraient montrer que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % en mai, après une hausse de 0,4 % en avril, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. Au cours des 12 mois précédant mai, l'IPC devrait augmenter de 4,1 %. Il s'agirait de la plus faible hausse en glissement annuel depuis mars 2021, après une progression de 4,9 % en avril.

Les économistes s'attendent à ce que la Fed maintienne son taux directeur inchangé mercredi pour la première fois en plus d'un an.

L'enquête de la NIFB a montré que 44 % des propriétaires ont signalé des offres d'emploi difficiles à pourvoir, en baisse d'un point par rapport à avril. Un pourcentage net de 19 % prévoit de créer de nouveaux emplois au cours des trois prochains mois, soit deux points de plus qu'en avril. Environ 63 % ont déclaré avoir embauché ou essayé d'embaucher en mai, soit 3 points de plus qu'en avril.

La vigueur des embauches dans les petites entreprises explique en partie la résistance du marché de l'emploi. Le gouvernement a indiqué ce mois-ci que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 339 000 en mai. (Reportage de Lucia Mutikani ; Rédaction de Paul Simao)