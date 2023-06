La croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les attentes en mai ; le taux de chômage s'élève à 3,7%.

Aujourd'hui à 18:41 Partager

L'emploi américain a augmenté plus que prévu en mai, mais la modération des salaires pourrait permettre à la Réserve fédérale de ne pas relever ses taux d'intérêt ce mois-ci, pour la première fois depuis le début de sa campagne agressive de resserrement de la politique monétaire il y a plus d'un an.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 339 000 le mois dernier, a indiqué le département du travail dans son rapport sur l'emploi, très surveillé, publié vendredi. Les données du mois d'avril ont été révisées à la hausse et font état d'une augmentation de 294 000 emplois au lieu des 253 000 précédemment annoncés. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 190 000 emplois. Malgré l'importance des embauches, le taux de chômage est passé de 3,4 % en avril, son niveau le plus bas depuis 53 ans, à 3,7 %. Les pressions salariales s'atténuent également, ce qui devrait proposer un certain réconfort aux responsables de la Fed qui s'efforcent de ramener l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % après avoir progressé de 0,4 % en avril. Cela a ramené la hausse des salaires en glissement annuel à 4,3 %, après une progression de 4,4 % en avril. La croissance annuelle des salaires était en moyenne de 2,8 % avant la pandémie. Le rapport indique que le marché du travail reste solide et propose des preuves supplémentaires que l'économie est loin d'une récession redoutée, bien que des poches de faiblesse apparaissent. Malgré les licenciements massifs dans le secteur technologique, après que les entreprises ont trop embauché pendant la pandémie de COVID-19, et l'impact de la hausse des coûts d'emprunt sur le logement et l'industrie manufacturière, le secteur des services, y compris les loisirs et l'hôtellerie, continue de rattraper son retard après que les entreprises ont eu du mal à trouver des travailleurs au cours des deux dernières années. Des secteurs comme la santé et l'éducation ont également connu une accélération des départs à la retraite. Le remplacement de ces départs à la retraite et la demande accrue de services sont quelques-uns des facteurs de la croissance de l'emploi. La demande croissante de travailleurs a été soulignée par les données du département du travail cette semaine, qui indiquent qu'il y avait 10,1 millions d'offres d'emploi à la fin du mois d'avril, soit 1,8 poste vacant pour chaque chômeur. La plupart des économistes s'attendent à ce que la croissance de la masse salariale se poursuive au moins jusqu'à la fin de l'année. Au début de la journée de vendredi, les marchés financiers estimaient à plus de 70 % les chances que la Fed maintienne son taux directeur inchangé lors de sa réunion des 13 et 14 juin, selon l'outil FedWatch du CME Group. La Fed a augmenté son taux d'intérêt au jour le jour de 500 points de base depuis mars 2022.