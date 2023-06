Les marchés obligataires américains dépassent déjà les prévisions de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans les mois à venir, les stratèges interrogés par Reuters prévoyant une forte baisse des rendements à court terme et la plupart d'entre eux affirmant qu'ils ne reviendront pas sur les sommets de l'année.

Depuis qu'ils ont atteint un sommet de 5,08 % le 8 mars après le témoignage optimiste du président de la Fed, Jerome Powell, suivi d'un plongeon de la valeur refuge lié aux inquiétudes concernant les petites banques américaines après le sauvetage de la Silicon Valley Bank organisé par la Fed, les rendements à deux ans se sont négociés bien en dessous de ce niveau.

Et ce, malgré la résistance de l'économie et du système bancaire, ainsi que les dernières projections des décideurs de la Fed, qui suggèrent que deux hausses de taux supplémentaires d'un quart de point pourraient être nécessaires.

À court terme, tout dépendra de la déposition de M. Powell devant le Congrès, mercredi, et de sa capacité à renforcer ce point de vue sur les taux, ce qui pourrait entraîner une hausse des rendements et une révision à la hausse des prévisions au cours des semaines à venir.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ne prévoient qu'une seule hausse supplémentaire.

Le rendement du bon du Trésor à deux ans, traditionnellement sensible aux perspectives de politique monétaire à court terme, devrait baisser d'environ 70 points de base dans six mois pour atteindre 4,00 %, contre 4,70 % actuellement, selon les prévisions médianes d'un sondage réalisé entre le 15 et le 21 juin auprès de 26 stratèges.

Ce taux serait bien inférieur au sommet de près de 16 ans qu'il a atteint en mars à la suite du précédent témoignage de M. Powell devant le Congrès, mais il resterait supérieur au plancher de 3,55 % atteint le 24 mars.

"Il s'agit essentiellement d'une anticipation du resserrement anticipé par les marchés", a déclaré Bas Van Geffen, stratège chez Rabobank. "Il sera très difficile pour la Fed de convaincre les marchés qu'elle maintiendra les taux à un niveau plus élevé... et qu'il n'y aura pas de changement rapide", a-t-il ajouté.

Les trois quarts des stratèges, 15 sur 20, qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré qu'il était peu probable que le rendement du Trésor à deux ans revienne à son sommet de cycle au cours des trois prochains mois.

Seuls deux des 27 répondants prévoient que le rendement à 2 ans sera supérieur à son niveau actuel à la fin du mois d'août. La prévision la plus élevée était de 5,00 %.

Le rendement du billet de référence à 10 ans, quant à lui, devrait diminuer beaucoup moins, d'environ 25 points de base, au cours des six prochains mois.

Bien que l'on s'attende à ce que l'écart entre les rendements à 2 et à 10 ans reste inversé, il devrait se réduire d'environ 50 points de base, contre près de 100 points de base actuellement, selon le sondage.

Une courbe de rendement inversée a toujours été un indicateur fiable d'une récession imminente, mais jusqu'à présent, après presque un an d'inversion, cela ne s'est pas produit.

"L'économie a été plus durable et l'inflation plus élevée depuis plus longtemps que les attentes du marché", a déclaré Robert Tipp, responsable de la stratégie d'investissement chez PGIM Fixed Income.

"La persistance de cette configuration - croissance continue et inflation supérieure à l'objectif - maintiendra une légère pression à la hausse sur les rendements à deux ans et à dix ans."