La livre sterling a baissé à son plus bas niveau en un mois par rapport au dollar américain mardi, alors que les données sur l'activité économique au Royaume-Uni se sont révélées inférieures aux attentes.

L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, qui couvre à la fois les secteurs des services et de la fabrication, a montré que la croissance de l'activité des services a ralenti plus que prévu ce mois-ci, tandis que l'activité des entreprises manufacturières s'est contractée plus que prévu.

La livre a baissé jusqu'à 1,2385 par rapport au dollar à la suite de ces données, son niveau le plus bas depuis le 21 avril.

Par rapport à l'euro, elle a perdu 0,2 % à 87,08 pence.

La devise britannique a largement ignoré les propos du Fonds monétaire international qui a déclaré mardi qu'il ne s'attendait plus à ce que l'économie britannique tombe en récession cette année, améliorant ainsi les prévisions qu'il avait publiées le mois dernier.

Cependant, le FMI a également averti que les perspectives restent faibles.

"Même si, à première vue, les nouvelles du FMI sont bonnes, je dirais qu'elles étaient déjà dans le prix", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

La livre a été l'une des plus performantes cette année, la Grande-Bretagne ayant réussi à éviter une récession hivernale malgré le niveau d'inflation le plus élevé d'Europe occidentale en mars.

"Le positionnement sur la livre sterling l'a rendue plus vulnérable aux mauvaises nouvelles", a déclaré Mme Foley.

"Le marché a probablement exagéré en rachetant un peu de livres sterling et il est maintenant confronté à la réalité : oui, les données se sont améliorées par rapport à ce que nous pensions être l'année dernière, mais elles ne sont certainement pas bonnes.

La livre a baissé alors que le dollar américain a augmenté de 0,1 % par rapport à un panier de devises mardi, les investisseurs pariant que les taux d'intérêt américains resteraient élevés plus longtemps et que les négociations en cours sur le plafond de la dette maintiendraient les investisseurs sur le qui-vive.

Les investisseurs ont également suivi le témoignage du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey et d'autres décideurs politiques devant le Comité du Trésor sur la décision de la banque d'augmenter les taux d'intérêt ce mois-ci.

Les investisseurs se concentreront sur les données relatives à l'inflation mercredi, qui devraient montrer que l'inflation au Royaume-Uni a diminué à 8,2 % en avril, contre 10,1 % en mars.