La livre sterling a augmenté vendredi après que les données aient montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis près de deux ans, le regain de confiance des consommateurs aidant à compenser les effets de l'inflation et des taux d'intérêt élevés.

Entre février et avril, les ventes ont augmenté de 0,8 % par rapport aux trois mois précédents, soit la plus forte hausse depuis les trois mois précédant août 2021, selon les données de l'Office des statistiques nationales.

La livre sterling était en hausse de 0,3 % par rapport au dollar, à 1,2355 $.

La livre a chuté de 1,9 % en mai, se dirigeant vers sa première baisse mensuelle depuis février, en grande partie en raison d'une récente augmentation de la demande des investisseurs pour les propriétés de refuge du dollar américain. Par rapport à l'euro, la livre sterling a perdu 0,1 % pour atteindre 86,95 pence.

Les données de cette semaine ont montré que l'inflation britannique est tombée à 8,4 % en avril, moins que prévu, tandis que les pressions sur les prix de base ont atteint leur plus haut niveau depuis 31 ans, ce qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux décideurs de la BoE dans leurs efforts pour lutter contre les pressions sur les prix.

Cette semaine, les taux d'emprunt du gouvernement britannique ont atteint leur plus haut niveau depuis l'effondrement du marché obligataire en septembre dernier, suite aux plans budgétaires préjudiciables du Premier ministre de l'époque, Liz Truss.

Les taux d'intérêt en Grande-Bretagne ont déjà atteint leur plus haut niveau en 16 ans, à 4,50 %, et on s'attend maintenant à ce qu'ils terminent l'année à 5,50 %, ce qui marque un revirement radical par rapport à la semaine dernière, lorsque les marchés monétaires montraient que les opérateurs s'attendaient à un pic de 4,80 % d'ici novembre.

Les rendements de référence des gilts à 10 ans se situent actuellement autour de 4,378 %, après avoir augmenté de près de 70 points de base au cours du seul mois de mai.

Les gilts se négocient avec leur plus grande prime par rapport aux bons du Trésor américain à 10 ans depuis plus de 14 ans, ce qui reflète le degré de risque plus élevé que les investisseurs attachent actuellement à la dette publique britannique, même à la lumière de la bataille sur la limite d'emprunt du gouvernement américain.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré cette semaine qu'il était préoccupé par le risque d'une inflation "collante et tenace" au cours de l'été, après que les données aient montré que les prix des denrées alimentaires continuaient d'augmenter fortement malgré une baisse à un chiffre du taux d'inflation global en avril.

"Alors que le consommateur britannique ressent les effets de prix beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis, il faut également se rappeler que l'inflation aux États-Unis a atteint un sommet beaucoup plus tôt, au cours de l'été, ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler encore cinq mois avant que les prix britanniques ne tombent aux niveaux américains, et même alors, les prix de base pourraient ne pas baisser rapidement", a déclaré Michael Hewson, stratège en chef des marchés chez CMC Markets. (1 dollar = 0,7923 livre)