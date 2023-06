La livre sterling a reculé par rapport au dollar et a également perdu du terrain par rapport à l'euro lundi, la devise américaine ayant été soutenue par les bonnes données sur l'emploi de la semaine dernière, tandis qu'en Grande-Bretagne, les données sur l'activité des entreprises ont souligné la persistance de l'inflation.

La livre sterling a baissé de 0,5 % à 1,2387 $, le dollar étant soutenu par les attentes croissantes des opérateurs quant à la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, peut-être en juillet si la Fed choisit de "sauter" une hausse des taux lors de la réunion de ce mois.

Les données américaines ont montré que la croissance de l'emploi dans la plus grande économie du monde s'est accélérée en mai, mais une augmentation du taux de chômage à 3,7 %, son plus haut niveau depuis sept mois, a suggéré que les conditions du marché du travail s'assouplissaient,

"L'histoire du dollar est relativement simple pour le moment. L'économie américaine continue de surprendre à la hausse, tandis que l'Europe et la Chine ont été plus faibles que prévu. Cela a été et continue d'être positif pour le dollar à court terme", ont déclaré les analystes de Goldman dans une note du week-end.

La livre s'est également affaiblie par rapport à l'euro, qui a augmenté de 0,35 % pour atteindre 86,31 pence. La semaine dernière, l'euro a baissé jusqu'à 85,68 pence, son niveau le plus bas face à la monnaie britannique depuis décembre.

Les données d'activité publiées lundi ont montré que les entreprises de services britanniques ont signalé les pressions les plus fortes sur le coût des intrants en trois mois en mai et une forte augmentation des prix facturés.

Certains investisseurs estiment que les hausses de taux pourraient peser sur la livre en raison de leur effet sur la croissance britannique, bien que les analystes de Barclays aient proposé un point de vue différent dans une note.

"Bien qu'un nouveau resserrement pèsera finalement sur la croissance, le problème actuel de l'inflation au Royaume-Uni est un symptôme de la résistance de la demande dans un contexte de marchés du travail tendus et d'une offre globale réduite, selon nous", ont-ils déclaré dans la note.

"En tant que tel, un nouveau resserrement renforcera l'avantage de portage de la livre sterling et lui apportera un certain soutien."