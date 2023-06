La livre sterling s'est dirigée vers son plus grand gain hebdomadaire contre le dollar depuis six mois vendredi, alors que les taux d'intérêt américains semblent de plus en plus susceptibles de plafonner plus tôt que les taux britanniques.

Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis étant attendu plus tard dans la journée, l'activité sur le marché des devises a été modérée.

"Du point de vue du câble, cette publication pourrait prolonger le rallye (NFP manqué ou en ligne avec les estimations) ou plafonner la hausse si le rapport est plus fort que prévu", a déclaré Warren Venketas, analyste chez IG.

La livre a gagné 1,5 % contre le dollar cette semaine, son plus haut niveau depuis début décembre, et près de 1,1 % contre l'euro, ce qui constituerait sa plus forte hausse hebdomadaire depuis près de quatre mois.

Le principal moteur de cette hausse a été la réorientation des capitaux des investisseurs vers le dollar, valeur refuge, maintenant que les parlementaires à Washington ont adopté un projet de loi visant à suspendre la limite d'emprunt du gouvernement américain.

Une série de signaux émis cette semaine par les responsables de la Réserve fédérale, indiquant que la banque centrale pourrait ne pas intervenir lors de sa réunion des 13 et 14 juin pour discuter de la politique monétaire, a contribué à renforcer ce flux.

Cela a alimenté une forte réévaluation des attentes en matière de taux d'intérêt. Les traders estiment désormais à 29 % la probabilité que la Fed relève ses taux ce mois-ci, contre 70 % il y a une semaine.

Dans le même temps, l'inflation britannique restant obstinément élevée, les opérateurs ont également réévalué les perspectives de la politique monétaire en Grande-Bretagne.

Les marchés monétaires montrent que les marchés fixent le prix des taux britanniques à 5,32 % d'ici la fin de l'année, contre 4,50 % actuellement. Il y a un mois, on s'attendait à ce que les taux britanniques se situent autour de 4,80 % en décembre.

De même, alors que les rendements du Trésor américain ont reculé avec l'adoption par le Congrès d'un projet de loi visant à relever la limite d'emprunt du gouvernement américain et à éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique, les rendements britanniques ont augmenté, donnant ainsi un avantage à la livre sterling, du moins en théorie.

La prime des rendements des gilts britanniques à 10 ans par rapport à ceux des bons du Trésor à 10 ans s'est élargie cette semaine pour atteindre son niveau le plus élevé depuis le début de l'année 2009.

Dans la pratique, cependant, la livre sterling n'a pas bénéficié d'un avantage aussi important que certains auraient pu l'espérer, compte tenu de la prime de 50 points de base dont bénéficient les gilts par rapport aux bons du Trésor.

Jordan Rochester, stratège chez Nomura, a déclaré dans une note récente que cette situation est typique d'une monnaie de marché émergent - une description souvent attribuée à la livre sterling en raison de sa grande volatilité et de sa sensibilité à la politique intérieure.

"Une inflation stagnante au Royaume-Uni prolongera la durée du cycle de hausse des taux de la BoE, ce qui se traduira par une baisse de la croissance et des entrées de capitaux au Royaume-Uni", a-t-il déclaré.

Les prévisions de croissance mondiale s'amenuisent, les gestionnaires d'actifs détiennent une petite position longue sur la livre sterling - ce qui les incite moins à acheter des livres - et la corrélation de la monnaie avec les rendements obligataires est plus faible que celle du dollar avec les rendements des bons du Trésor, a déclaré M. Rochester.

Tout cela est dû à la stagflation. Le Royaume-Uni a l'inflation la plus élevée et la croissance la plus lente parmi les pays du G7. La Grande-Bretagne a évité la récession, mais la pression de la crise du coût de la vie sur les consommateurs et les ménages est évidente, au vu des données récentes sur l'activité commerciale, l'emploi et les prêts.