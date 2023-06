La livre sterling a légèrement augmenté jeudi, profitant d'une baisse du dollar après que les responsables de la Réserve fédérale aient indiqué que la banque centrale pourrait ne pas augmenter ses taux d'intérêt ce mois-ci, alors que les données britanniques ont dépeint une économie de plus en plus morose.

Les données de la Banque d'Angleterre (BoE) ont montré que les prêteurs britanniques ont approuvé moins de prêts hypothécaires en avril qu'en mars et que la valeur des nouveaux prêts a également diminué, soulignant la faiblesse du marché immobilier.

Un rapport distinct publié plus tôt par le créancier hypothécaire Nationwide a montré que les prix de l'immobilier britannique ont connu leur plus forte baisse depuis 2009 au cours des 12 mois précédant le mois de mai, et le marché immobilier du pays est confronté à de nouveaux vents contraires après une récente hausse des coûts d'emprunt.

La livre sterling était en hausse de 0,2 % par rapport au dollar à 1,2467 $ et stable par rapport à l'euro à 85,90 pence, proche de son niveau le plus élevé en six mois.

La livre a chuté de 1 % par rapport au dollar en mai, sa plus forte baisse mensuelle depuis la perte de 2,8 % en février, mais elle a encore augmenté de 3,1 % jusqu'à présent en 2023. Par rapport à l'euro, la livre sterling a gagné 2 % le mois dernier, ce qui ne s'était pas vu depuis juillet dernier. Mais les analystes estiment que cette apparente démonstration de force n'est qu'un mirage.

La Grande-Bretagne a la croissance la plus lente et l'inflation la plus élevée du groupe des sept économies. La BoE, dont beaucoup pensent qu'elle a été trop lente à relever les taux d'intérêt, devra probablement les relever à nouveau ce mois-ci, ce qui, en théorie, devrait donner un avantage à la livre sterling par rapport au dollar.

L'inflation britannique est tombée à 8,7 % en avril, après avoir culminé à 11,1 % en octobre, tandis que l'inflation américaine est tombée à 4,9 %, contre 9,1 % en juin dernier - alors que l'inflation britannique était de 9,4 %.

Depuis lors, la BoE a relevé ses taux de 350 points de base pour les porter à 4,50 %. La Fed, quant à elle, n'a mis que sept mois en temps utile pour relever ses taux du même montant, et les taux américains sont à 5,25 %.

"Si l'inflation britannique reste obstinément élevée sur une base relative, je vois plus de potentiel de baisse que de hausse pour la livre sterling, car les devises seront récompensées lorsque leurs banques centrales respectives parviendront à réduire l'inflation. Un échec à cet égard comporte trop d'aspects négatifs sur le plan économique, fiscal et de la balance des paiements", a déclaré Stephen Gallo, stratège de BMO pour les devises mondiales.

En effet, Catherine Mann, responsable de la politique monétaire de la BoE, a déclaré mercredi que le Royaume-Uni avait un problème d'inflation plus important que les États-Unis ou la zone euro.

Mme Mann a déclaré que l'inflation de base montrait des signes de maintien à un niveau élevé grâce à la capacité des entreprises britanniques à augmenter leurs prix, ainsi qu'à l'augmentation des salaires, tandis que l'inflation globale avait également été plus lente à retomber vers le taux de base que dans d'autres pays.

"L'écart (entre l'IPC global et l'IPC de base) que j'observe dans mon pays est plus persistant que les écarts observés chez mes voisins, aux États-Unis ou dans la zone euro", a déclaré M. Mann lors d'un débat politique organisé par le gestionnaire d'actifs suisse Pictet.