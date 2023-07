La roupie indienne sera influencée par les décisions politiques des principales banques centrales ainsi que par les données américaines importantes publiées cette semaine, tandis que les rendements des obligations d'État suivront de près l'évolution des bons du Trésor américain en fonction des orientations de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

La roupie a terminé à 81,9450 contre le dollar vendredi, augmentant d'environ 0,1% sur la semaine. Les traders s'attendent à ce que la monnaie évolue dans une fourchette de 81,80 à 82,40 cette semaine.

La décision politique de la Fed est attendue mercredi, suivie par la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et la Banque du Japon (BOJ) vendredi.

Il est presque certain que la Fed relèvera ses taux de 25 points de base (pb) dans le sillage d'une inflation toujours élevée et de données américaines résistantes, et la banque centrale devrait maintenir un biais en faveur de nouvelles hausses de taux.

La BCE devrait elle aussi relever ses taux dans des proportions similaires.

"Les réunions de définition de la politique monétaire se profilent à l'horizon", a déclaré la banque ING dans une note, ajoutant que les rendements augmentaient, les banques centrales ne prenant pas de risques avec l'inflation.

Les traders surveilleront également l'indice de base des dépenses de consommation des particuliers aux États-Unis pour obtenir des indications sur les taux. L'indice, qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, est attendu après la réunion de la Fed.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation 2033 de référence à 7,26% a terminé à 7,0784% vendredi, largement inchangé la semaine dernière, après avoir baissé de 7 points de base la semaine précédente.

Le rendement avait baissé récemment, suivant les pairs américains après que l'inflation plus faible que prévu ait augmenté les paris que la Fed mettra en pause les hausses de taux après une dernière augmentation en juillet.

Toutefois, les opérateurs sont devenus prudents après que le rendement national soit passé sous le niveau technique clé de 7,08 % la semaine dernière, ce qui a entraîné un renversement de la tendance à la baisse. Ils s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans une fourchette de 7,03 % à 7,12 % cette semaine.

Le rendement américain à 10 ans, qui s'est négocié autour du niveau clé de 3,80 % la semaine dernière, attend les directives de la Fed pour une rupture directionnelle majeure.

Vikas Goel, directeur général de PNB Gilts, a déclaré que le rendement de référence national pourrait atteindre 6,95 % si la Fed indique une pause, tandis que l'absence d'une telle indication pourrait ramener le rendement aux alentours de 7,15 %.

ÉVÉNEMENTS CLÉS :

o Flash PMI manufacturier et PMI des services pour juillet - 24 juillet, lundi (19:15 p.m. IST) o Confiance des consommateurs américains pour juillet - 25 juillet, mardi (19:30 p.m. IST)

o Ventes de maisons neuves aux États-Unis pour le mois de juin - 26 juillet, mercredi (19:30 p.m. IST)

o Taux cible des fonds fédéraux américains - 26 juillet, mercredi (23h30 IST)

o Estimation anticipée du PIB américain pour avril-juin - 27 juillet, jeudi (6:00 p.m. IST)

o Demande initiale d'emploi aux États-Unis pour la semaine du 17 juillet - 27 juillet, jeudi (18 h 00 IST)

o Indice de base des prix PCE aux États-Unis pour le mois de juin - 28 juillet, vendredi (18h00 IST)