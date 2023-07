Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Alphabet a dépassé Microsoft lorsque les deux derniers géants de la technologie ont publié leurs résultats cette nuit, tandis qu'une nouvelle fusion de banques régionales a stimulé les valeurs financières et que la Fed a décidé des taux d'intérêt.

Cette avalanche de nouvelles n'a guère contribué à freiner l'ascension incessante des actions de Wall Street depuis le début de la semaine, le S&P500 atteignant de nouveaux sommets pour l'année et l'indice Dow Jones des bluechips enregistrant mardi une douzième hausse quotidienne consécutive, pour la première fois en six ans.

Certains n'ont peut-être pas eu de chance, mais un treizième gain aujourd'hui constituerait la plus longue série de gains pour le Dow Jones depuis 1987.

Toutefois, le secteur technologique, qui a connu une année faste, a été plus hésitant à revenir à ses plus hauts niveaux de l'année, alors que ses principaux acteurs publient des mises à jour de leurs résultats, la barre à franchir étant très haute compte tenu de l'ampleur du prix des actions infusé par l'IA déjà en 2023.

Tesla et Netflix ont trébuché la semaine dernière en dépit de bénéfices supérieurs aux prévisions, et les bénéfices de Microsoft, censés être supérieurs aux prévisions, ont été les derniers à être annoncés dans la nuit, les projections décevantes pour son activité "cloud" ayant fait chuter l'action de 4 % en dehors des heures de cotation.

Snap a plongé de 20 % avant la clôture de la séance, ses prévisions n'ayant pas été atteintes non plus.

Il n'est cependant pas impossible d'épater la galerie.

Alphabet, la société mère de Google, a grimpé de 7 % après la clôture des marchés, car la publication de résultats supérieurs aux attentes s'est accompagnée d'un rebond surprenant de la publicité et de propos plus chaleureux sur ses activités dans le domaine du "cloud".

Meta Platforms est l'action suivante après la cloche de clôture de mercredi et son action a augmenté de 2 %. Amazon a perdu 2 % suite aux informations selon lesquelles la Commission fédérale du commerce finalise un procès antitrust contre l'entreprise.

L'impact net sur les contrats à terme des indices globaux a été marginal jusqu'à présent mercredi - une baisse des contrats à terme du Nasdaq et du Dow et une légère hausse du S&P500.

Le marché dans son ensemble est maintenu en échec dans l'attente de la dernière hausse du taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui a atteint son plus haut niveau depuis 22 ans, à savoir 5,25-5,50 %, et qui pourrait être la dernière du cycle si les contrats à terme s'avèrent corrects. Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont reculé avant la décision et le dollar a fait de même.

En arrière-plan, le secteur des banques régionales a été animé par de nouvelles fusions.

Les actions de PacWest ont augmenté de près de 38 % dans les échanges de pré-marché après la nouvelle que le plus petit rival Banc of California, qui a augmenté de 14 %, avait accepté d'acheter le prêteur pour 1,1 milliard de dollars.

Wells Fargo, quant à elle, a grimpé de 2,8 % après que le conseil d'administration de la banque a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars.

La décision de la Fed intervient au lendemain d'une nouvelle série de prévisions concernant la confiance des consommateurs américains pour le mois de juillet.

Les économistes supposent que la banque centrale conservera un ton haussier, mais qu'elle laissera ouvertes ses options quant à une nouvelle hausse, car elle disposera de près de deux mois de données à évaluer avant de se réunir à nouveau le 20 septembre.

Ailleurs, la saison des résultats européens a également battu son plein, les banques dominant l'agenda et la Banque centrale européenne se réunissant demain. L'action de la Deutsche Bank < DBKGn.DE> a chuté de 1 % après que le prêteur ait annoncé une baisse de 27 % de son bénéfice trimestriel, la chute des activités de banque d'investissement ayant compensé l'augmentation des revenus d'intérêts.

La Banque du Japon se réunissant également cette semaine, le yen a reculé après qu'un haut fonctionnaire du gouvernement a cité le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, qui a déclaré qu'il maintiendrait des conditions monétaires accommodantes.

Le rebond des actions chinoises de cette semaine s'est également ralenti en raison du manque de détails concernant les plans de relance économique du Politburo et de la persistance des inquiétudes liées à l'immobilier. La négociation des obligations du promoteur immobilier chinois Country Garden a été interrompue après une chute de plus de 20 % du prix mercredi.

Événements à surveiller mercredi :

* Décision politique de la Réserve fédérale américaine, suivie d'une conférence de presse du président Jerome Powell.

* Résultats des entreprises américaines : Meta Platforms, eBay, Boeing, General Dynamics, AT&T, Seagate, Union Pacific, CME, Hilton Worldwide, Coca-Cola, Molina, Ameriprise, Lam Research, ADP, Allegion, Fiserv, American Water Works, United Rentals, Otis, Everest, Align, Globe Life, Rollins, Edwards Lifesciences, etc.

* Ventes de maisons neuves aux États-Unis en juin

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à taux variable à 2 ans