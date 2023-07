Lael Brainard, directrice du Conseil économique national, a déclaré mercredi que les dernières données économiques américaines montraient que les pressions à la hausse sur les prix pouvaient s'atténuer et s'atténuaient sans la hausse du chômage que beaucoup craignaient.

"L'économie défie les prédictions selon lesquelles l'inflation ne diminuerait pas en l'absence d'une importante destruction d'emplois", a déclaré Mme Brainard lors d'un événement organisé par l'Economic Club de New York. "Aujourd'hui même, nous avons vu de nouvelles preuves encourageantes que l'économie est sur la voie d'une inflation modérée accompagnée d'un marché de l'emploi résilient.

Les prédictions répétées d'une récession américaine ne se sont pas non plus réalisées, a déclaré M. Brainard, notant que la hausse des prix à la consommation de 3 % en glissement annuel le mois dernier, rapportée plus tôt mercredi, est conforme aux normes prépandémiques, alors même que le taux de chômage est resté bas.

"Notre économie reste très résistante et nous constatons que l'inflation diminue grâce à un marché de l'emploi robuste", a-t-elle déclaré.

Mme Brainard était vice-présidente de la Fed jusqu'à ce qu'elle démissionne au début de l'année pour devenir l'un des principaux conseillers économiques du président Joe Biden.