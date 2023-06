Les électeurs guatémaltèques réclament un gouvernement capable de lutter contre la corruption, l'inflation et la violence. Aucun candidat ne devrait toutefois décrocher suffisamment de voix pour l'emporter haut la main, ce qui ouvrirait la voie à un second tour.

Par Sofia Menchu et Diego Oré

Les sondages indiquent une lutte serrée entre l'ancienne première dame Sandra Torres, le diplomate de carrière conservateur Edmond Mulet et la candidate de droite Zury Rios, fille du défunt dictateur Efrain Rios Montt, après que l'un des favoris ait été exclu de la course.

Les sondages n'indiquent pas de favori à ce stade.

Les principaux candidats d'un groupe de plus de 20 prétendants ont tous tenté à plusieurs reprises d'accéder à la présidence dans un pays où la frustration grandit face à l'échec de la lutte contre la corruption, qui a tendu les relations avec les États-Unis.

Aucun d'entre eux ne devrait être en mesure d'atteindre les 50 % de voix plus une nécessaires pour remporter la victoire, ce qui signifie que les deux principaux candidats se retrouveront probablement au second tour, le 20 août.

Risa Grais-Targow, analyste à l'Eurasia Group, a déclaré que Mme Torres, candidate du parti de centre-gauche Unité nationale de l'espoir (UNE), atteindrait probablement le second tour, mais qu'elle pourrait alors rencontrer des difficultés en raison de la polarisation de l'opinion publique dont elle fait l'objet.

"L'un des trois principaux candidats conservateurs (...) battrait probablement Mme Torres en raison de son taux de rejet élevé", a-t-elle déclaré.

L'homme d'affaires conservateur Carlos Pineda était un leader surprise dans les sondages jusqu'à ce qu'un tribunal, le mois dernier, le déclare inéligible pour non-respect des règles électorales. M. Pineda a fait appel de cette décision, mais sa plainte a été rejetée par la plus haute juridiction du pays.

Des scandales de corruption ont éclaboussé l'administration du président sortant, le conservateur Alejandro Giammattei, 67 ans, qui a remporté le pouvoir il y a quatre ans en promettant d'assainir le gouvernement. Selon la loi guatémaltèque, il ne peut pas se représenter.

"Giammattei a certainement mal gouverné si l'on considère toutes les affaires de corruption et sa gestion de la pandémie", a déclaré Pilar Garcia, une étudiante de 24 ans à Guatemala City.

Selon elle, le prochain président devra également obtenir des résultats dans les domaines de l'éducation, de la santé, du chômage et de la violence.

Au cours de la dernière décennie, le Guatemala a atteint son niveau le plus bas dans le classement de perception de la corruption de l'organisme de surveillance Transparency International, tombant à la 150e place sur 180 pays.

PRÉOCCUPATION

M. Giammattei n'a rien fait pour relancer un organisme de surveillance anticorruption soutenu par les Nations unies, auquel son prédécesseur avait mis fin de manière controversée, et il s'est heurté à plusieurs reprises aux États-Unis au sujet des efforts déployés pour lutter contre la corruption et de sa gestion du système judiciaire.

"Nous sommes très inquiets car la situation actuelle nous amène à penser que le prochain président possible du Guatemala ne s'engagera pas dans la lutte contre la corruption, les droits de l'homme ou la restauration des valeurs démocratiques", a déclaré Carolina Jimenez, directrice du Washington Office on Latin America (WOLA), un groupe de réflexion.

Pendant la pandémie de COVID-19, le Guatemala a enregistré le plus grand nombre de décès par habitant en Amérique centrale.

Les taux d'homicides ont diminué régulièrement au cours de la dernière décennie, atteignant un minimum de 15,2 pour 100 000 personnes en 2020. Toutefois, ces deux dernières années, le taux a recommencé à augmenter.

Une grande partie des 17 millions d'habitants du Guatemala se sentent blasés à l'égard des institutions, et certains critiques du gouvernement se sont insurgés mercredi lorsqu'un tribunal a condamné un éminent journaliste critique à six ans de prison pour blanchiment d'argent.

Jose Zamora, 66 ans, avait qualifié les poursuites engagées contre lui de chasse aux sorcières de la part de Giammattei en raison de ses reportages sur la corruption présumée du président et de ses proches alliés dans le journal elPeriodico, qui a fermé ses portes en mai. M. Giammattei dément cette affirmation.

Quel que soit le vainqueur, le gouvernement devrait continuer à faire preuve de prudence macroéconomique et à résister aux appels à la transparence, a déclaré M. Grais-Targow d'Eurasia Group.

Il devra s'attaquer à l'inflation, qui a triplé entre 2021 et 2022 pour atteindre plus de 9,2 %. Pendant ce temps, plus de la moitié du pays reste dans la pauvreté, ce qui alimente l'émigration vers les États-Unis.

Celle-ci a quadruplé au cours de la dernière décennie pour atteindre 18 milliards de dollars, dépassant les exportations et étant bien plus élevée par habitant qu'au Mexique.

Les États-Unis restent de loin le premier partenaire commercial du Guatemala, ce qui, selon les analystes, pourrait avoir contribué à préserver les liens diplomatiques du pays avec l'allié américain Taïwan, même si de plus en plus de pays d'Amérique centrale font allégeance à Pékin.

Outre le président et le vice-président, les Guatémaltèques voteront pour un nouveau Congrès, des maires et des membres du Parlement centraméricain (Parlacen).