Le Dow Jones et le S&P 500 ont progressé jeudi, les actions des banques s'étant redressées après que les principaux prêteurs ont passé le test de résistance annuel de la Réserve fédérale, tandis que des données économiques solides ont alimenté les attentes de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la part de la banque centrale.

Des données économiques plus solides que prévu ont poussé les rendements du Trésor à la hausse et orienté les investisseurs vers des secteurs sensibles à l'économie, alors que les craintes de récession s'atténuaient. Les acheteurs se sont détournés des secteurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt, car ils craignaient que la Fed ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

Après qu'un bilan de santé a montré que les plus grandes banques américaines disposaient de suffisamment de capitaux pour faire face à une grave récession économique, l'indice S&P 500 des banques a progressé. La reprise a également contribué à stimuler l'indice KBW des banques régionales.

Les données ont montré une baisse hebdomadaire inattendue du nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage, et le PIB américain a augmenté à un taux annualisé de 2,0 % au premier trimestre, contre un taux de 1,3 % annoncé précédemment.

"Les données économiques inattendues ont poussé les rendements à la hausse aujourd'hui et ce mouvement a exercé une pression à la baisse sur les actions technologiques et de croissance tout en soutenant les valeurs et les parties cycliques du marché", a déclaré Mona Mahajan, stratège d'investissement senior chez Edward Jones, basé à Saint-Louis.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations, sensible à la conjoncture, a progressé, tandis que l'indice cyclique des matériaux a été l'un des plus performants parmi les 11 secteurs du S&P 500.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 20,18 points, soit 0,46 %, pour terminer à 4 397,04 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,25 point, soit 0,00 %, pour atteindre 13 591,33 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 266,88 points, soit 0,79%, pour atteindre 34 119,54 points.

La vigueur économique a alimenté les paris sur le fait que la banque centrale américaine maintiendra une politique monétaire stricte plus longtemps, un jour après les commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell.

Les traders évaluaient à environ 86,8% les chances que la Fed augmente les taux d'intérêt de 25 points de base pour atteindre la fourchette 5,25%-5,50% lors de sa réunion de juillet, selon l'outil Fedwatch de CME Group, en hausse par rapport aux paris pour une probabilité de 81,8% un jour plus tôt.

L'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de mai, sera publié vendredi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux de base restent stables à 4,7 %.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a été mis sous pression au cours de la séance en raison des pertes subies par les grandes entreprises telles qu'Amazon et Microsoft.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie s'est replié, sous l'effet de la baisse de l'action de Micron Technology, bien que le fabricant de puces ait battu les estimations pour ses résultats du troisième trimestre.

Occidental Petroleum a augmenté après que Berkshire Hathaway Inc a déclaré avoir ajouté des actions de la société pétrolière, augmentant ainsi sa participation à plus de 25 %.

Les actions du fabricant de vêtements de sport Nike ont peu progressé au cours de la séance, alors qu'il devait publier ses résultats trimestriels après la cloche. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli et David Gregorio)