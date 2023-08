(Alliance News) - Le FTSE 100 a légèrement augmenté à la mi-journée vendredi, alors que tous les regards se tournent vers le discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell à Jackson Hole plus tard dans la journée.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 35,67 points, soit 0,5%, à 7 369,51. Pendant ce temps, le FTSE 250 n'a gagné que 3,12 points à 18 197,69, et l'AIM All-Share est resté pratiquement stable à 734,50.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4 % à 734,13, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1 % à 15 921,01 et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3 % à 12 842,82.

Jerome Powell devrait prononcer un discours de 25 minutes vers 1005 EDT, soit 1505 BST.

Selon les analystes de Lloyds Bank, les investisseurs chercheront deux points clés dans ses remarques. Premièrement, tout signe indiquant que M. Powell confirmera une pause dans les hausses de taux d'intérêt lors de la prochaine réunion en septembre. Deuxièmement, il indiquera s'il est probable que les taux aient atteint leur maximum et quand ils pourraient être réduits.

Francesco Pesole, chez ING, a fait remarquer que certains intervenants de la Fed avaient déjà préparé le terrain pour le discours principal de vendredi, Patrick Harker, président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, penchant du côté dovish et déclarant que la Fed en avait "probablement fait assez" en matière de resserrement de la politique monétaire.

M. Pesole a noté que Susan Collins, présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, a également suggéré que la Fed pourrait devoir maintenir sa politique pendant un certain temps, bien qu'elle se soit abstenue d'indiquer où se situe le pic.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, s'exprimera également plus tard dans la journée de vendredi.

Lors de la session de samedi, un panel réunissant Ben Broadbent, gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, et Kazuo Ueda, gouverneur de la Banque du Japon, abordera le thème de "La mondialisation à un point d'inflexion".

Le dollar était fermement en tête vendredi à la mi-journée, les opérateurs se préparant à l'allocution de M. Powell.

La livre sterling était cotée à 1,2595 USD à la mi-journée vendredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2639 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0797 USD, en baisse par rapport à 1,0835 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 146,03 yens, en hausse par rapport à 145,66 yens.

A Londres, Watches of Switzerland a plongé de 21%, bien qu'il ait rassuré le marché sur le fait que l'acquisition par Rolex du détaillant horloger suisse Bucherer ne modifiera pas ses relations avec le fournisseur clé.

"Les investisseurs semblent craindre que le rapprochement signifie que Bucherer bénéficie d'un traitement préférentiel, y compris d'un meilleur accès aux montres que les consommateurs veulent désespérément acheter", a expliqué Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Rolex a annoncé jeudi qu'elle allait racheter Bucherer afin de "préserver les liens étroits de partenariat qui unissent les deux sociétés depuis 1924".

Watches of Switzerland a déclaré que l'acquisition ne représentait pas un mouvement stratégique de Rolex dans le commerce de détail et qu'il n'y aurait pas de changement dans la répartition des produits ou la distribution des montres Rolex.

Watches of Switzerland a déclaré que cela avait été "confirmé par le plus haut niveau de la direction de Rolex" à Genève.

Les analystes de Shore Capital ont déclaré que, bien que la nouvelle marque un "changement significatif" sur le marché des montres de luxe, ils ne révisent pas leurs estimations à ce stade, car ils estiment qu'il est "peu probable" que l'accord ait un impact sur les ventes de Rolex par Watches of Switzerland à court terme.

Shore a ajouté qu'il "observerait attentivement" la réaction du marché à la nouvelle vendredi, déclarant qu'en cas de "chute substantielle de la valeur", il pourrait y avoir une "opportunité d'achat attrayante" pour le titre.

Aston Martin a été la meilleure performance du FTSE 250, avec une hausse de 5,7 %, après que Jefferies a relevé le fabricant de voitures de luxe de "hold" à "buy".

"Les paramètres actuels semblent moins bons ou pas meilleurs que lors de l'introduction en bourse de 2018. Cependant, [Aston Martin] semble prendre un nouveau départ avec une dette nette stabilisée, une attention renouvelée pour les voitures à moteur avant et de fortes améliorations [du prix de vente moyen]", a expliqué Jefferies.

CMC Markets a chuté de 15 % après que la plateforme de négociation en ligne ait annoncé une baisse de son revenu annuel, les "conditions de marché moroses" du mois d'août ayant pesé sur les transactions.

CMC s'attend désormais à un résultat d'exploitation net compris entre 250 et 280 millions de livres sterling pour l'exercice 2024, en deçà des 288,4 millions de livres sterling de l'exercice 2023.

Cela a été attribué à "une monétisation nettement plus faible de l'activité de négociation des clients en raison d'une proportion plus élevée de volume institutionnel à marge plus faible".

Sur l'AIM, Proteome Sciences a chuté de 21 % après avoir annoncé une perte au premier semestre 2023, en raison d'une hausse des coûts et d'une quasi-stagnation du chiffre d'affaires.

Le fournisseur de services de développement de médicaments axés sur les protéines a déclaré que sa perte avant impôts au premier semestre de l'année était de 547 000 GBP, contre un bénéfice de 75 000 GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires est resté pratiquement inchangé à 3,2 millions de livres sterling.

Les frais administratifs ont augmenté de 26 %, passant de 1,5 million à 1,9 million de livres sterling, et les frais financiers ont doublé, passant de 192 000 livres sterling à 384 000 livres sterling.

Mariola Soehngen, présidente-directrice générale, a déclaré à propos de l'avenir : "Le conseil d'administration est confiant dans le maintien des bonnes performances au cours du second semestre de l'année. Le chiffre d'affaires de Tandem Mass Tags reste élevé et nous avons une bonne dynamique dans la génération de commandes de notre activité de services. Le lancement de SysQuant SCP et la mise en place de notre laboratoire américain sont des investissements importants et nous pensons qu'ils constitueront une bonne base pour la poursuite de la croissance de l'entreprise."

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,7 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a augmenté de 0,5 %.

À New York, les actions ont été annoncées en hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,3 %, l'indice S&P 500 de 0,3 % et le Nasdaq Composite de 0,1 %.

Le pétrole Brent était coté à 83,79 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, en hausse par rapport à 82,41 USD jeudi. L'or était coté à 1 917,50 USD l'once, en baisse par rapport à 1 921,41 USD.

