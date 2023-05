Le Parti populaire (PP) conservateur espagnol, qui a évincé les socialistes au pouvoir lors des élections locales de dimanche, doit s'allier avec le groupe d'extrême droite Vox pour gouverner dans plusieurs régions avant le vote national de fin d'année.

Les électeurs en ayant assez des querelles au sein de la coalition gouvernementale du Premier ministre Pedro Sanchez, le PP, parti d'opposition, a remporté une victoire absolue dans deux des douze régions où des élections ont eu lieu et pourrait former une majorité avec le soutien de Vox dans six autres régions.

"Vox est là pour rester et pour être décisif dans la construction de l'alternative dont l'Espagne a besoin", a déclaré son dirigeant Santiago Abascal dans un discours prononcé tôt lundi, ajoutant qu'il n'avait pas encore parlé au dirigeant du PP, Alberto Nunez Feijoo.

Les gains du PP et les bons résultats de Vox indiquent que les conservateurs pourraient détrôner M. Sanchez et son Parti socialiste ouvrier (PSOE) s'ils reproduisent les mêmes résultats lors d'un vote parlementaire national prévu d'ici le mois de décembre.

Les principaux revers des socialistes ont été enregistrés dans les régions de Valence, d'Aragon et des Baléares, ainsi que dans l'un de leurs principaux fiefs, la région d'Estrémadure, dans le sud-ouest du pays.

DOMINATION DU BIPARTISME

Dans la région très peuplée de Madrid, la dirigeante locale du PP, Isabel Diaz Ayuso, a remporté la majorité.

Dans les grandes villes comme Valence et Séville, où les maires étaient également élus, le décompte a tourné en faveur du PP, qui a également obtenu la majorité absolue dans la ville de Madrid.

Barcelone a été une exception parmi les grandes villes, avec la victoire d'un parti indépendantiste, mais avec une marge si étroite qu'il aura besoin d'un accord avec les socialistes pour détrôner le maire actuel, Ada Colau, d'extrême gauche.

Podemos, le partenaire de coalition junior d'extrême gauche des socialistes, a perdu du terrain dans toute l'Espagne, ce qui a encore affaibli la position de M. Sanchez.

Les votes de dimanche dans 12 des 17 régions espagnoles ont montré un retour à la domination du bipartisme par le PSOE et le PP après une décennie de plus grande implication des petits partis tels que le parti de gauche Podemos et le parti centriste Ciudadanos.

Le parti anti-immigration et anti-séparatiste Vox a été créé en 2013 et est arrivé en troisième position lors des dernières élections nationales.