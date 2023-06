(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Apple atteint son plus haut niveau historique

* Les actions du secteur des puces se redressent après avoir atteint leur plus bas niveau en séance

* Les résultats des tests de résistance des banques sont attendus plus tard

* Le président de la Fed, M. Powell, annonce d'autres hausses de taux.

* Le Dow Jones perd 0,3 %, le S&P gagne 0,06 %, le Nasdaq grimpe de 0,3 %.

(Mise à jour à 1431 ET/ 1831 GMT)

28 juin (Reuters) -

Le S&P 500 et le Dow Jones étaient dans le rouge mercredi dans la perspective de nouvelles hausses de taux d'intérêt après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré qu'il ne voyait pas l'inflation retomber de sitôt au niveau du taux cible de la banque centrale.

Lors d'un forum de la Banque centrale européenne mercredi, M. Powell a déclaré que la Fed relèverait probablement encore ses taux et n'a pas exclu une augmentation du coût de l'emprunt lors de la prochaine réunion de politique générale prévue pour la fin juillet. Il a ajouté qu'il ne pensait pas que la Fed atteindrait son objectif de 2 % "cette année ou l'année prochaine".

"Le marché doit accepter que la Fed n'a pas fini de relever ses taux", a déclaré Phil Blancato, PDG de Ladenburg Asset Management, ajoutant que M. Powell n'avait "pas tort".

M. Blancato a également souligné les tendances saisonnières à l'approche du 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance des États-Unis, "après un premier semestre incroyable pour les valeurs de croissance" et a déclaré : "Le marché est plus qu'heureux de faire une pause.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 100,71 points, soit 0,3 %, à 33 826,03, le S&P 500 a perdu 2,76 points, soit 0,06 %, à 4 375,65 et le Nasdaq Composite a ajouté 40,53 points, soit 0,3 %, à 13 596,21.

Néanmoins, Apple Inc a atteint un record historique au cours de la session de mercredi, tandis que Tesla, Microsoft et Alphabet ont également été parmi les plus grands stimulants du S&P.

"Le marché est très focalisé sur la seule véritable source de croissance qui est le secteur technologique et plus particulièrement le secteur de l'intelligence artificielle, ce qui a augmenté la valorisation de ce vecteur de manière significative par rapport au reste du marché", a déclaré Michael Green, gestionnaire de portefeuille chez Simplify Asset Management.

Le fabricant de puces Nvidia était en baisse de 0,9 %, ayant récupéré des pertes importantes plus tôt dans la séance après que le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis pourraient imposer de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle vers la Chine.

Wall Street a interrompu sa série de pertes mardi, les données économiques positives ayant apaisé les craintes d'une récession imminente aux États-Unis, bien qu'elles aient renforcé les attentes d'une hausse des taux de la Fed en juillet.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, il y a 81,8 % de chances que la Fed augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base pour atteindre une fourchette de 5,25 % à 5,50 % en juillet et que la banque centrale maintienne ses taux jusqu'à la fin de l'année 2023.

Les investisseurs attendent l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, les données initiales sur les demandes d'allocations chômage et la lecture finale du PIB du premier trimestre plus tard dans la semaine pour évaluer l'état de l'économie américaine.

L'indice S&P des banques a reculé de 0,8 % avant la publication des résultats du test de résistance annuel de la Fed après la clôture des marchés mercredi. Ce test permet de déterminer le montant de capital que les banques doivent garder en réserve et le montant dont elles disposent pour les rachats d'actions et les dividendes.

Netflix Inc, également l'une des plus fortes hausses du S&P, a grimpé de 3,9 %, Oppenheimer ayant relevé son objectif de prix.

General Mills a chuté de 4,7 % après que le fabricant d'aliments emballés a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,08 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,13 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux records sur 52 semaines et 6 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 64 nouveaux records et 112 nouveaux records à la baisse. (Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar et Johann M Cherian à Bengaluru, Vinay Dwivedi et David Gregorio)