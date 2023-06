Le principal indice boursier canadien a légèrement progressé mercredi, les gains des valeurs technologiques ayant compensé le recul du secteur de l'énergie, tandis que les investisseurs ont évalué la décision de la Réserve fédérale de suspendre sa campagne de relèvement des taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 24,69 points, soit 0,1 %, à 20 015,09, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 6 juin.

Wall street a terminé en demi-teinte, la Fed ayant maintenu ses taux inchangés mais signalé dans ses nouvelles projections économiques que les coûts d'emprunt augmenteront probablement d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année.

"Le communiqué et les projections de la Fed étaient très optimistes, mais le point de presse de (Jerome) Powell, le président de la Fed, était un peu optimiste en ce qui concerne leur lutte contre l'inflation et sans engagement pour une hausse des taux en juillet", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note.

Le secteur technologique du marché de Toronto a augmenté de 1,1 %, aidé par un gain de 3,4 % pour la société de commerce électronique Shopify Inc.

Mais le secteur de l'énergie a été un frein, avec une baisse de 1,3 %, le prix du pétrole ayant baissé de 1,7 % à 73,20 $ le baril.

"La Fed va devoir tuer cette économie pour vaincre l'inflation et cela devrait maintenir les prix du brut à un niveau élevé", a déclaré Moya.

La société canadienne de médias et de télécommunications Bell supprime 1 300 emplois, ferme six stations de radio et en vend trois autres en raison de l'assèchement des revenus de ses activités traditionnelles de téléphonie et d'information, a déclaré la société mère BCE Inc. Les actions de la société ont baissé de 0,8%.

Les actions de Lundin Mining ont bondi de 5,7 % après qu'UBS a relevé sa note sur le titre de "neutre" à "achat". (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Paul Simao et Alistair Bell)