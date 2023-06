Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les chiffres du commerce chinois pour le mois de mai sont en tête du calendrier des données économiques et des événements de l'Asie-Pacifique mercredi, les investisseurs souhaitant voir si la chute brutale des importations d'avril se répète, ce qui proposera des indices sur la santé - ou l'absence de santé - de la demande intérieure.

Les marchés pourraient bénéficier d'un coup de pouce de la session mondiale de mardi - Wall street a terminé en hausse et la volatilité est tombée à un niveau bas pré-pandémique, bien que le monde de la cryptographie ait été secoué après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté un deuxième procès majeur en autant de jours contre les géants de l'industrie.

Les chiffres de la croissance du PIB du premier trimestre en Australie sont également attendus mercredi, ce qui pourrait donner un coup de pouce au dollar australien et à d'autres actifs locaux après la hausse surprise des taux d'intérêt de la banque centrale du pays mardi.

Les analystes interrogés par Reuters estiment que l'économie a progressé de 0,3 % par rapport au trimestre précédent et de 2,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans les deux cas, il s'agirait d'un ralentissement du rythme de croissance par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière.

Le dollar australien pourrait faire l'objet d'une prise de bénéfices mercredi, après avoir fortement progressé mardi, pour la quatrième fois consécutive, à la suite de la hausse des taux d'intérêt de la RBA et de l'annonce d'autres hausses à venir.

Il s'agit de la plus longue période de hausse du dollar australien depuis un mois, et la devise a augmenté de près de 1 % cette semaine. Elle ne s'est pas appréciée deux semaines de suite depuis janvier.

Les données commerciales chinoises pour le mois de mai seront au centre de l'attention, en particulier les importations, qui sont atones depuis plus d'un an. La suppression des restrictions et des blocages liés à la pandémie au début de l'année était censée stimuler la demande intérieure, mais cela ne s'est pas produit.

L'effondrement surprise de 7,9 % des importations en avril a été un signal d'alarme majeur indiquant que la réouverture économique ne se déroulait pas comme prévu. C'est l'un des principaux catalyseurs qui ont poussé les investisseurs à se détourner des actifs et de l'économie chinoises au cours des dernières semaines.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient une baisse de 8,0 % des importations en mai et de 0,4 % des exportations.

Le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau de l'année, à 7,10 pour un dollar, mardi. De nouveaux signes d'une économie en difficulté maintiendront probablement le yuan sur la défensive, même si l'excédent commercial global est relativement important.

Dans l'ensemble, les marchés abordent la journée de mercredi en pleine forme. L'indice de volatilité CBOE - l'indice de la peur à Wall street - a clôturé sous la barre des 14,0 pour la première fois depuis février 2020.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Balance commerciale de la Chine (mai)

- PIB de l'Australie (1er trimestre)

- Réserves de change - Chine, Japon, Indonésie