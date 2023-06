Le dollar a légèrement baissé mercredi, les opérateurs évaluant les chances d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine, tandis que l'Aussie a atteint un nouveau sommet en trois semaines dans le sillage d'une hausse des taux d'intérêt et d'une position résolument hawkish de la part de sa banque centrale.

Le dollar australien a atteint 0,6690 $ au début des échanges asiatiques, son plus haut niveau depuis la mi-mai, soutenu par les effets persistants de l'augmentation d'un quart de point du taux d'intérêt de la Banque de réserve d'Australie (RBA), qui a atteint son plus haut niveau en 11 ans mardi.

La décision et la déclaration de politique hawkish de la RBA ont fait grimper l'Aussie de 0,8% dans la session précédente, avec le gouverneur Philip Lowe avertissant d'un plus grand resserrement sur les cartes parce que l'inflation était encore trop élevée.

"Le taux d'escompte est maintenant de 4,1 %, ce qui, selon nous, est très restrictif, ce qui signifie évidemment que le risque d'un atterrissage brutal de l'économie australienne a augmenté", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Dans un discours prononcé mercredi, M. Lowe a réaffirmé qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation, mais que cela dépendrait de l'évolution de l'économie et de l'inflation.

Sur le marché des devises, le dollar américain a baissé au début des échanges en Asie, les traders ayant réduit leurs attentes d'une augmentation des taux lors de la réunion du FOMC de la semaine prochaine.

Face au billet vert, la livre sterling a progressé de 0,08% à 1,2432 dollar, tandis que le kiwi a gagné 0,08% à 0,6084 dollar.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés monétaires évaluent à environ 19 % les chances que la banque centrale américaine relève ses taux de 25 points de base la semaine prochaine, contre plus de 60 % il y a une semaine.

Les données publiées la semaine dernière ont montré que le secteur des services américain a à peine progressé en mai, les nouvelles commandes ayant ralenti, poussant une mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants à un plus bas de trois ans, un signe encourageant pour la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

"Nous ne pensons pas que le FOMC augmentera ses taux la semaine prochaine... mais les risques sont à nouveau orientés à la hausse", a déclaré M. Kong.

Le Dollar Index a glissé de 0,03% à 104,05, tandis que l'euro a augmenté de 0,07% à 1,0698 $.

Les consommateurs de la zone euro ont réduit leurs attentes en matière d'inflation, selon une enquête de la Banque centrale européenne, un soulagement pour les décideurs politiques après une hausse inattendue un mois plus tôt.

Face au yen japonais, le billet vert a reculé de 0,27% à 139,26.

Ailleurs, la livre turque a chuté de près de 2 % pour atteindre un nouveau record de 21,99 pour un dollar américain, tandis que le dollar canadien a atteint son plus haut niveau en un mois, à 1,3388 dollar canadien pour un billet vert, en prévision d'une décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée de mercredi.

SECOUSSES CRYPTOGRAPHIQUES

Dans la cryptomonnaie, le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, était pour la dernière fois en légère hausse à 27 273 dollars, après avoir bondi de près de 6% mardi.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a poursuivi mardi Coinbase, accusant la plus grande plateforme de cryptomonnaies américaine d'opérer illégalement parce qu'elle n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'échange, une décision qui intervient juste un jour après que les régulateurs ont poursuivi Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, et son PDG Changpeng Zhao.

"Le bitcoin se négocie à la hausse (...) sur un vol vers la qualité de la crypto-monnaie", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Markets.

Le jeton BNB de Binance était en hausse de 0,45% à 283,13 $, après avoir plongé de 9,2% lundi.