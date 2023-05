Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis six mois face au yen mardi, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que les taux américains restent élevés plus longtemps et que l'impasse sur le plafond de la dette maintient le sentiment de risque fragile.

Parmi les nombreuses personnalités de la Réserve fédérale qui se sont exprimées lundi, certaines ont laissé entendre que la banque centrale avait encore des progrès à faire en matière de resserrement de la politique monétaire.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que les taux américains pourraient devoir aller "au nord de 6 %" pour que l'inflation revienne à l'objectif de 2 % de la Fed, tandis que le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que la banque centrale pourrait encore avoir besoin d'augmenter les taux d'un demi-point cette année.

Par rapport au yen japonais, le billet vert a atteint un pic de près de six mois à 138,80 dans les premiers échanges asiatiques, reflétant le contraste frappant entre une Fed toujours optimiste et une Banque du Japon ultra-dovide.

"Les marchés prévoient des taux plus élevés pour plus longtemps de la part de la Fed", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets. "L'inflation américaine est toujours bien supérieure à l'objectif fixé... et à court terme, l'économie résiste bien.

"Je ne pense pas que la Fed commencera à réduire ses taux de sitôt.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés monétaires évaluent à environ 26 % les chances que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base le mois prochain, contre 20 % il y a une semaine.

Les prévisions de réduction des taux d'intérêt plus tard dans l'année ont également été revues à la baisse, les taux étant maintenus à environ 4,7 % d'ici décembre.

De même, le billet vert a maintenu le yuan offshore près de son niveau le plus bas depuis cinq mois, avec un dernier achat de 7,0547.

La Chine a maintenu lundi ses taux de prêt de référence inchangés, l'affaiblissement du yuan et l'élargissement des écarts de rendement avec les États-Unis limitant la portée d'un assouplissement monétaire substantiel pour soutenir la reprise économique post-COVID du pays.

L'euro a glissé de 0,05 % à 1,0808 $ et est en baisse de près de 2 % depuis le début du mois face à un dollar plus fort, inversant deux mois consécutifs de gains.

La livre sterling a augmenté de 0,02 % à 1,2440 $.

LA DATE "X" S'EMBALLE

Les investisseurs étaient également préoccupés par l'imminence de l'échéance du plafond de la dette aux États-Unis, ce qui a pesé sur le sentiment de risque et soutenu le dollar américain, valeur refuge.

Le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont mis fin à leurs discussions lundi sans parvenir à un accord sur la manière de relever le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et continueront à discuter à seulement 10 jours d'un éventuel défaut de paiement.

"Le drame du plafond de la dette a atteint son paroxysme ces dernières semaines", ont déclaré les économistes de Wells Fargo. "Les désaccords politiques entre les parlementaires semblent larges alors que nous entrons dans le temps utile".

Les rendements des bons du Trésor américain à court terme ont augmenté, reflétant la nervosité du marché, le rendement du bon du Trésor à un mois ayant augmenté de plus de 10 points de base à 5,7921 %. Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

Le rendement des bons du Trésor à deux mois s'est établi pour la dernière fois à 5,3246 %, après avoir atteint un sommet de 5,4330 % lors de la séance précédente.

Par rapport à un panier de devises, le dollar américain s'est stabilisé à 103,27, non loin d'un plus haut d'environ deux mois atteint la semaine dernière.

L'Aussie a augmenté de 0,05% à 0,6656 $, tandis que le kiwi a gagné 0,07% à 0,6290 $.