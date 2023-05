Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en cinq semaines par rapport à ses principaux homologues lundi, soutenu par les inquiétudes concernant l'inflation au niveau national et la croissance au niveau mondial, bien que ses gains aient été limités par l'anticipation d'une baisse des taux de la Réserve fédérale plus tard dans l'année.

La livre turque est tombée à son plus bas niveau depuis deux mois, après que les élections du week-end aient laissé présager un second tour, tandis que le baht thaïlandais s'est redressé de près de 1 % après que l'opposition thaïlandaise ait mis en déroute les partis alliés à l'armée lors des élections du week-end.

Le billet vert a été soutenu par des rendements du Trésor plus élevés après qu'une enquête sur les attentes des consommateurs américains en matière d'inflation à long terme ait atteint son plus haut niveau depuis 2011, remettant en jeu une éventuelle hausse des taux de la Fed le mois prochain, les traders estimant ces probabilités à 11,5 %.

Les inquiétudes concernant l'impasse sur le relèvement de la limite d'emprunt du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, ont également apporté un certain soutien au dollar, valeur refuge.

"Maintenant que la Fed est en quelque sorte sortie d'affaire, l'inflation aux États-Unis s'est avérée plus faible que prévu. Je pense que les marchés sont plus à l'aise avec les perspectives de la Fed. L'attention se porte désormais sur le plafond de la dette et sur la date X, et sur la possibilité ou non de se retrouver dans une situation de shutdown", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

Toutefois, les réductions de taux sont toujours intégrées au marché à partir de juillet et jusqu'à la fin de l'année, en raison des attentes selon lesquelles les décideurs politiques assoupliraient les conditions de crédit aux États-Unis à la suite d'une déroute des actions des créanciers régionaux américains, déclenchée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars.

Cela a limité les gains du dollar, qui a donné lieu à une augmentation de 0,19 % de l'euro à 1,08695 $, après que la monnaie commune ait plongé à un plus bas de cinq semaines de 1,08445 $ plus tôt dans la session.

La livre sterling a progressé de 0,2 % à 1,24725 dollar.

L'Aussie a augmenté de 0,62% à 0,6683 $, tandis que le kiwi a gagné 0,45% à 0,6219 $.

"Si vous enlevez l'incertitude autour de la situation du plafond de la dette, le sentiment est devenu baissier contre le dollar", a déclaré M. Goh.

En Asie, la Chine est au centre des inquiétudes renouvelées concernant une récession mondiale après une série de données économiques décevantes, y compris les importations et l'inflation, qui ont mis en évidence la tiédeur de la demande intérieure. Le rapport sur les ventes au détail de mardi pourrait apporter de nouvelles preuves.

Le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois, soit 6,9749 pour un dollar, dans les échanges offshore lundi, avant de limiter légèrement ses pertes à 6,9633.

La Banque populaire de Chine a maintenu son taux de prise en pension à sept jours inchangé à 2 % lundi.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a atteint 102,75 pour la première fois depuis le 10 avril dans les premiers échanges asiatiques, mais a ensuite baissé de 0,11% à 102,58.

L'indice a augmenté de 1,4 % la semaine dernière.

Le rendement du Trésor à 10 ans a peu changé à Tokyo, oscillant autour de 3,485%.

Cela a maintenu la pression sur le yen, qui a tendance à évoluer à l'inverse des rendements américains à long terme. La devise japonaise a chuté jusqu'à 136,27 pour un dollar, et était en dernier lieu en baisse de 0,3 % à 136,17 pour un dollar.

Le dollar était en hausse de 0,28% à 19,635 lires turques après avoir atteint 19,70 pour la première fois depuis le 10 mars.

La Turquie se dirige vers un second tour de scrutin après que le président Tayyip Erdogan ait surpassé les prévisions, conservant une avance considérable sur son rival, mais n'obtenant pas la majorité absolue.

La monnaie américaine a chuté de 0,72% à 33,735 baht dans les échanges sur le marché thaïlandais, et a chuté plus tôt de 0,92%.

Les partis d'opposition thaïlandais ont décroché une victoire électorale étonnante dimanche, mais il est loin d'être certain qu'ils formeront le prochain gouvernement, les règles parlementaires ayant été rédigées par la junte militaire.

Il semble que la stabilité politique impliquée dans le résultat "Boucles d'or" alimente le rallye du baht thaïlandais", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie à la Mizuho Bank.

"La victoire de Move Forward et de Pheu Thai n'a pas déçu les attentes et renforce l'optimisme économique quant à la relance du secteur privé.