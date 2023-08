Le dollar américain a atteint un pic de plus de deux mois vendredi, en passe de connaître sa sixième semaine consécutive de hausse, les investisseurs recherchant sa sécurité dans l'attente d'un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour jauger la trajectoire des taux d'intérêt.

Les marchés disséqueront le discours de Powell sur la politique monétaire lors du symposium de politique économique de Jackson Hole à 10h05 ET (1405 GMT) pour mieux comprendre si la Fed en a fini avec les hausses de taux et combien de temps elle prévoit de maintenir les taux à un niveau élevé.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six rivaux, a augmenté de 0,173% à 104,25, le plus haut depuis le 7 juin. L'indice est en hausse de plus de 2 % en août et devrait mettre fin à une série de deux mois de baisse.

Le marché s'attend à ce que Powell utilise la plateforme de ce soir pour réitérer sa rhétorique "plus haut pour plus longtemps" étant donné que l'économie américaine a fait preuve d'une résistance relative", a déclaré Christopher Wong, un stratège de change chez OCBC à Singapour.

Selon M. Wong, M. Powell devrait souligner que les résultats de la politique monétaire dépendent fortement des données économiques.

"Le risque est que le message ou le ton de M. Powell soit perçu comme moins hawkish que prévu", a déclaré M. Wong. "Il n'est pas nécessaire qu'il soit dovish, mais un discours moins hawkish pourrait faire baisser le dollar.

Deux responsables de la Réserve fédérale ont timidement salué la hausse des rendements du marché obligataire comme un élément qui pourrait compléter le travail de la banque centrale américaine pour ralentir l'économie et ramener l'inflation à l'objectif de 2 %, tout en notant qu'il y a de bonnes chances qu'aucune autre augmentation des taux d'intérêt ne soit nécessaire.

Les responsables politiques - Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, et Susan Collins, présidente de la Fed de Boston - se sont exprimés lors d'interviews séparées jeudi.

Les données de la nuit ont également montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, alors que les conditions du marché du travail sont restées tendues.

Une récente série de données économiques solides a contribué à atténuer les craintes d'une récession imminente, mais avec une inflation toujours supérieure à l'objectif de la Fed, les investisseurs craignent que la banque centrale américaine ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"Alors qu'il semble que la Fed en ait fini avec les hausses, combien de temps maintiendra-t-elle les taux à ces niveaux ? C'est la question à un million de dollars", a déclaré Tom Hopkins, gestionnaire de portefeuille chez BRI Wealth Management.

"Le marché s'attend à ce que la banque centrale commence à réduire ses taux en mai de l'année prochaine, mais je serais sceptique à ce sujet à ce stade, car la situation économique ne justifie peut-être pas l'assouplissement monétaire.

Les contrats à terme prévoient que le taux de prêt au jour le jour de la Fed restera supérieur à 5 % jusqu'en juin 2024, avec des baisses de taux d'environ 100 points de base au cours du second semestre. Au début du mois d'août, le marché pariait sur des réductions d'environ 130 points de base l'année prochaine.

En ce qui concerne les autres devises, l'euro a perdu 0,28 % pour atteindre 1,0779 $, tandis que la livre sterling était à 1,2563 $, en baisse de 0,29 % sur la journée. Les deux monnaies sont à leur plus bas niveau depuis la mi-juin.

Le yen s'est affaibli de 0,19 % à 146,10 pour un dollar, la monnaie asiatique se trouvant à cheval sur le niveau auquel les autorités japonaises sont intervenues l'année dernière, ce qui maintient les traders sur leurs gardes, à l'affût de signes d'un mouvement similaire cette fois-ci.

L'inflation de base à Tokyo a augmenté en juin et est restée au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale pour le 13ème mois. Les données de Tokyo, qui sont considérées comme un indicateur avancé des tendances nationales, alimenteront probablement les attentes de la Banque du Japon qui prévoit de mettre fin progressivement à ses mesures de relance massives cette année.

Le dollar australien a baissé de 0,20 % à 0,641 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,27 % à 0,590 $.