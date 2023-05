Le dollar australien a repris ses baisses des dernières séances mardi, affaibli par des données chinoises décevantes qui indiquent une reprise économique lente chez son plus grand partenaire commercial, tout en ignorant largement une banque centrale à la tonalité hawkish.

La devise a diminué de 0,3 % à 0,6685 $, après avoir augmenté de 0,9 % au cours de la nuit jusqu'à 0,6708 $. Elle fait maintenant face à une résistance majeure à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6721 $ et a un soutien à un plus bas de deux semaines de 0,6636 $ touché vendredi dernier.

Le dollar kiwi est resté stable à 0,6244 $, après avoir gagné 0,8% la nuit dernière à 0,6243 $. Il fait face à une résistance au sommet de la semaine dernière de 0,6384 $, tout en bénéficiant d'un soutien à 0,6160 $.

La paire a été mise sous pression après que les dernières données sur les ventes industrielles et de détail de leur principal partenaire commercial, la Chine, aient été inférieures aux prévisions des analystes malgré une augmentation à partir d'une base basse l'année dernière, ajoutant à la preuve de l'essoufflement de la reprise du COVID-19.

L'Aussie n'a pas non plus bénéficié d'un coup de pouce de la Reserve Bank of Australia, qui a averti que d'autres hausses de taux pourraient être nécessaires pour freiner l'inflation.

Dans les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire, la RBA a fait état de risques accrus pour l'inflation, qui ne devrait pas retomber dans le haut de la fourchette cible avant la mi-2025.

"Le compte rendu de la réunion de mai du conseil de la RBA nous semble plus optimiste", a déclaré Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ.

"Nous estimons que les risques liés à notre prévision d'une dernière hausse des taux de 25 points de base en août sont que la RBA procède à des hausses plus importantes et/ou plus tôt que nous ne le prévoyons. L'assouplissement reste un temps utile."

L'Australie devrait publier des données sur les salaires pour le premier trimestre, qui seront déterminantes pour la décision politique de la RBA le mois prochain. Les économistes s'attendent à ce que la croissance des salaires annuels atteigne 3,6 %, contre 3,3 % au trimestre précédent.

Les marchés prévoient toujours que la RBA maintiendra ses taux en juin, bien qu'il y ait plus de chances que la banque centrale prenne une nouvelle décision en août ou en septembre.

L'enquête sur le moral des consommateurs a également pesé sur le marché : elle a montré que l'humeur des consommateurs s'était assombrie et qu'elle était à peine meilleure qu'au plus profond de la pandémie de grippe aviaire, après la décision surprise de la RBA concernant les taux d'intérêt en mai et un budget australien restreint qui n'a accordé qu'un soutien limité au coût de la vie.

Les rendements australiens à trois ans ont inversé leurs gains et sont restés stables à 3,141 %, tandis que les rendements à 10 ans ont augmenté de 2 points de base à 3,447 %. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction d'Edmund Klamann)