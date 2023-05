Les dollars australien et néo-zélandais ont reculé avec le yuan mercredi après qu'une détérioration surprise de l'activité industrielle chinoise ait ravivé les inquiétudes concernant la reprise post-pandémique du pays.

Les monnaies refuges traditionnelles, le dollar et le yen, ont surperformé l'euro et la livre sterling. Le yen a bénéficié d'un soutien supplémentaire après que le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires a averti mardi que les autorités surveillaient de près la monnaie suite à sa chute à son plus bas niveau depuis six mois, ce qui a fait resurgir le spectre d'une intervention.

Dans le même temps, la livre turque a atteint un niveau record après que le président Tayyip Erdogan a remporté le second tour des élections, prolongeant ainsi son règne pour une troisième décennie.

Le dollar australien a connu une évolution en dents de scie après la publication simultanée de données sur l'inflation locale et d'enquêtes décevantes sur les directeurs d'achat en Chine.

L'Aussie a d'abord bondi jusqu'à 0,33 % alors que les probabilités d'un nouveau resserrement de la banque centrale augmentaient, avant de se retourner quelques instants plus tard vers une baisse de 0,38 % en raison des craintes croissantes d'un ralentissement de la Chine. Cette baisse s'est ensuite accentuée pour atteindre 0,46%, ce qui l'a amené à son plus bas niveau depuis le 10 novembre à 0,6486$.

"Nous devons nous rappeler que l'Aussie est une monnaie favorable à la croissance, fortement liée aux perspectives des matières premières", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change à la National Australia Bank.

"Le manque de nouvelles positives provenant de l'activité économique en Chine exacerbe ce point de vue" pour des prix de matières premières plus bas, surpassant les données nationales indiquant une politique monétaire plus stricte, a-t-il dit.

Le dollar néo-zélandais a chuté de 0,78 % pour atteindre son plus bas niveau en 6 mois et demi, à 0,5996 $.

Le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau depuis six mois dans les échanges offshore, perdant jusqu'à 0,43% à 7,0218 pour un dollar.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,28% à 104,34.

L'euro - qui est la devise la plus pondérée dans l'indice - a baissé de 0,41% à 1,06910 $.

"La reprise de la Chine, ou son absence, est un thème clé pour le marché des devises du G10", a déclaré Shusuke Yamada, stratégiste en chef pour les devises et les taux chez Bank of America à Tokyo.

"Toutes choses égales par ailleurs, une Chine faible est positive pour le dollar américain et, dans une certaine mesure, pour le yen, par rapport à l'euro ou à l'australien.

Le dollar a encore baissé par rapport à un plus haut de six mois contre le yen atteint mardi, lorsque le plus haut diplomate monétaire du Japon a déclaré à la suite d'une réunion du ministère des Finances, de la banque centrale et de l'organisme de surveillance financière du pays que les responsables "surveilleront de près les mouvements du marché des devises et réagiront de manière appropriée si nécessaire."

Le yen a chuté de 0,26% à 139,41 yens, prolongeant une baisse de 0,46% mardi. Le dollar a atteint un pic de 140,93 plus tôt dans la journée, son plus haut niveau depuis le 23 novembre.

"La réunion était préventive", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur général de State Street à Tokyo.

"Je pense que la véritable ligne dans le sable est 150", a ajouté Wakabayashi, qui s'attend à ce que les perspectives divergentes en matière de politique monétaire au Japon et aux États-Unis continuent à pousser la paire de devises à la hausse.

"Si nous dépassons les 145, nous verrons pratiquement tous les responsables japonais sur les ondes essayer de faire baisser le cours, et s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ils agiront", a-t-il déclaré, faisant référence au risque d'intervention sur le marché des changes.

Ailleurs, la livre turque a chuté de 1,21 % pour atteindre un niveau record de 20,67 pour un dollar.