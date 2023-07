Le dollar australien a reculé mardi après que la banque centrale du pays a déçu les investisseurs en renonçant à une hausse des taux d'intérêt, bien qu'elle ait averti qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu son taux d'intérêt à 4,1 %, déclarant que la décision pour "ce mois-ci" était de laisser le temps d'évaluer l'impact des hausses passées et les perspectives économiques.

"Un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire pour que l'inflation revienne à son niveau cible dans un délai raisonnable", a ajouté le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, dans un communiqué.

Les investisseurs étaient partagés sur la question de savoir si la RBA allait agir, la réaction a donc été rapide, l'Aussie perdant 30 ticks à 0,6650 $ et testant le support autour de 0,6640 $. Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont récupéré leurs pertes initiales pour se stabiliser à 96,070.

Les marchés à terme avaient laissé entendre qu'il y avait environ 60 % de chances que la décision soit stable, tandis que les économistes interrogés par Reuters avaient penché en faveur d'une nouvelle hausse d'un quart de point.

Le marché a maintenant changé pour impliquer environ une chance sur deux d'une augmentation à 4,35 % en août, tout en réduisant le risque d'une nouvelle augmentation à 4,6 %.

" Il s'agit d'une réunion d'attente pour évaluer l'impact du resserrement précédent", a déclaré Dwyfor Evans, responsable de la stratégie macroéconomique de l'APAC chez State Street Global Markets.

"Le biais des remarques est suffisamment hawkish pour maintenir de nouvelles hausses sur la table et s'assurer que le mois d'août reste une réunion vivante pour le changement de politique."

Les rendements des obligations à trois ans ont baissé à 4,0 %, après avoir atteint un sommet de 4,09 %, ce qui les place un peu en dessous des rendements à 10 ans. L'inversion récente de la courbe des rendements est un événement rare qui n'est généralement associé qu'à un ralentissement économique brutal, laissant entrevoir un certain risque de récession.

"La RBA tente à présent d'affiner sa politique afin d'éviter un atterrissage brutal", a déclaré Andrew Canobi, directeur des titres à revenu fixe chez Franklin Templeton. "Il s'agit d'un processus délicat, car la politique est déjà très restrictive à notre avis.

"Si les données clés s'assouplissent en juillet, nous pourrions être davantage convaincus que les taux d'intérêt ont atteint leur apogée.

Le dollar kiwi a également baissé de 20 ticks sur les nouvelles à 0,6144 $ .

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) tiendra sa prochaine réunion le 12 juillet et devrait maintenir ses taux à 5,5 %, après avoir augmenté ses taux de 525 points de base depuis la fin de l'année 2021. (Reportage de Wayne Cole ; édition de Kim Coghill)