Le dollar australien a légèrement progressé mardi, les minutes de la réunion de juillet de la banque centrale n'ayant pas apporté de surprises majeures sur les perspectives de taux, tandis que le kiwi s'est également stabilisé après des pertes récentes.

Le dollar australien était en hausse de 0,2 % à 0,6830 $, après avoir baissé de 0,3 % au cours de la nuit jusqu'à 0,6788 $. Il fait maintenant face à une résistance à 0,6895 $ tandis que le support se trouve au niveau de retracement majeur de 68 cents.

Les minutes de la réunion politique de juillet, publiées plus tôt ce mardi, ont montré que la Reserve Bank of Australia a maintenu son taux d'intérêt stable car la politique était clairement restrictive et qu'il y avait un risque qu'un resserrement des finances des ménages puisse conduire à un ralentissement brutal et à un chômage plus élevé.

Bien qu'elle se soit montrée légèrement pessimiste et qu'elle ait mis en évidence certains domaines clés d'incertitude, la RBA a maintenu l'avertissement selon lequel un certain resserrement pourrait encore être nécessaire pour maîtriser l'inflation.

"Les minutes... ne devraient pas influencer les opinions sur l'orientation à court terme des taux d'intérêt", a déclaré Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ. "Bien qu'il soit possible que la Reserve Bank augmente ses taux en août, une pause prolongée à 4,1 % est plus probable.

En effet, les contrats à terme ont continué à favoriser une pause en août, avec des prix peu modifiés à environ 65 %, et une augmentation d'un quart de point à 4,35 % d'ici la fin de l'année.

La Commonwealth Bank of Australia, dans une note adressée à ses clients, a déclaré qu'elle prévoyait une baisse plus importante du dollar australien en raison de l'imminence d'un ralentissement mondial, prédisant que la monnaie pourrait tomber à 64 cents d'ici la fin de l'année, avant de se redresser fortement l'année prochaine.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, le kiwi atteignait 0,6339 $, après avoir chuté de 0,7 % au cours de la nuit pour atteindre un plus bas de 0,6309 $. La résistance se situe à 0,6412 $ tandis que le support se situe autour de 63 cents.

La Nouvelle-Zélande devrait publier les chiffres de l'inflation du deuxième trimestre mercredi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les prix à la consommation aient augmenté de 5,9% au cours du dernier trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 6,7% enregistrés au cours des trois premiers mois de l'année, renforçant ainsi l'opinion répandue sur le marché selon laquelle les taux d'intérêt ont atteint leur maximum.