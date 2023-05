Le dollar australien a glissé jeudi après que les données sur l'emploi aient renforcé les paris du marché sur une pause des taux d'intérêt le mois prochain, tandis que le kiwi a été légèrement plus élevé après que le budget de la Nouvelle-Zélande ait montré que les dépenses du gouvernement pourraient augmenter les pressions inflationnistes.

L'Aussie a atteint son plus bas niveau en séance à 0,6630 $, avant de trouver un soutien et de se stabiliser à 0,6648 $, en baisse de 0,2 % sur la journée. Il a enregistré une hausse de 0,1% au cours de la nuit.

L'emploi en Australie a baissé de manière inattendue en avril, après deux mois de gains importants, alors que le taux de chômage a également augmenté pour atteindre son plus haut niveau depuis trois mois, dans un signe que le marché du travail en pleine effervescence pourrait se refroidir.

Associé à une croissance des salaires encore timide, les marchés ont doublé les paris sur une pause de la Reserve Bank of Australia le mois prochain, bien qu'ils voient encore un certain risque d'un mouvement en août ou septembre.

Le gouverneur de la RBA, Phillip Lowe, "est susceptible de procéder à une nouvelle hausse des taux dans les prochains mois, étant donné que les chiffres de l'emploi restent très élevés, même s'ils ont légèrement baissé en avril", a déclaré Russel Chesler, responsable des investissements et des marchés de capitaux chez VanEck.

Le kiwi était en hausse de 0,2 % à 0,6254 $, après avoir augmenté de 0,3 % au cours de la nuit jusqu'à 0,6273 $. Il fait face à une résistance mineure à la moyenne mobile de 14 jours de 0,6264 $ et a un soutien à la moyenne de 21 jours de 0,6227 $.

Le gouvernement travailliste au pouvoir a annoncé jeudi un déficit budgétaire plus important que prévu en raison de la baisse des impôts, de l'augmentation de l'inflation et du ralentissement de l'économie. Il a également élargi son programme d'obligations pour financer les déficits, une augmentation plus importante que les marchés ne l'avaient prévu.

"Les prévisions budgétaires sont plus expansionnistes que nous ne l'avions anticipé. Par conséquent, le budget augmentera les pressions inflationnistes à court terme", ont déclaré les analystes de Westpac.

"Ils (la RBNZ) soulignent depuis longtemps le risque d'une augmentation plus importante des dépenses. Ce risque s'est maintenant matérialisé, ce qui nous conforte dans l'idée que la RBNZ devrait maintenant envisager un pic de ROC plus élevé que les 5,5 % qu'elle avait projetés précédemment".

ANZ voit également un certain impact stimulant du budget et a maintenant prévu une augmentation supplémentaire en juillet à 5,75 %, en plus d'une augmentation de 25 points de base la semaine prochaine.

Les taux de swap à deux ans ont augmenté de 11 points de base (pb) pour atteindre un plus haut d'un mois à 5,2350%, portant le gain total des trois dernières sessions à 30 pb. (Reportage de Stella Qiu, édition de Shri Navaratnam)