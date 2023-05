Le dollar australien a atteint son nouveau plus bas niveau en 2023 jeudi, après que l'impasse sur le plafond de la dette américaine ait déclenché une nouvelle vague de fuite vers la sécurité, alors que le risque de défaut de paiement se profile, tandis que le kiwi a également été touché par un plongeon des rendements nationaux.

L'Aussie pansait ses plaies à 0,6538 $ après avoir chuté de 1 % au cours de la nuit jusqu'à 0,6529 $, son plus bas niveau depuis novembre. Il a franchi un niveau de soutien clé de 0,6564 $ et 0,6170 $ d'octobre pourrait être la prochaine cible.

Le kiwi vacillait à 0,6093 $, après avoir chuté de 2,2 % au cours de la nuit - sa plus forte baisse quotidienne depuis février. Il a baissé à travers sa moyenne mobile de 200 jours de 0,6154 $ et vise maintenant son plus bas niveau de 2023 de 0,6085 $.

Il a été particulièrement touché par une Banque de réserve de Nouvelle-Zélande dovish qui a choqué les marchés en signalant que les hausses de taux étaient terminées, après avoir augmenté les taux à un plus haut de 14 ans de 5,50 %, ce qui a entraîné une forte baisse des rendements locaux.

Au cours de la nuit, les progrès limités dans le relèvement de la limite de la dette du gouvernement américain (31 400 milliards de dollars) avant la date limite du 1er juin ont rendu les investisseurs plus nerveux, alors que le risque d'un défaut de paiement catastrophique se profile à l'horizon.

Les négociateurs du président Joe Biden et du principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, ont eu mercredi des entretiens que la Maison Blanche a qualifiés de productifs.

Fitch Ratings a placé mercredi la note "AAA" des États-Unis sous surveillance négative, tandis que Moody's pourrait modifier son évaluation de la dette américaine si les parlementaires indiquent qu'un défaut de paiement est à prévoir.

Les minutes de la Réserve fédérale publiées mercredi ont montré que les décideurs politiques s'accordaient à dire que les arguments en faveur d'un nouveau resserrement des taux d'intérêt étaient devenus "moins certains". Les contrats à terme ont intégré une probabilité de 100 % que la Fed fasse une pause lors de la réunion de juin, contre 70 % il y a un jour, selon l'outil Fed du CME.

La récente chute du dollar australien a pris à contre-pied les haussiers du marché, TD Securities subissant une perte potentielle de 2,37 % sur sa position longue, selon Mark McCormick, responsable mondial de la stratégie des changes et des marchés émergents chez TD Securities.

"Ce mouvement reflète un changement brusque dans la dynamique du marché, liant l'effondrement complet des données surprises de la Chine, la reprise des données américaines et la réévaluation des attentes de la Fed et de la croissance mondiale", a déclaré M. McCormick dans une note. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Lincoln Feast.)