Le dollar australien a subi des pertes mercredi, alors que le manque de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine a soutenu le billet vert et que la croissance encore faible des salaires intérieurs a atténué le sentiment, tandis que le dollar kiwi a mieux résisté à l'approche du budget.

L'Aussie a plongé à un plus bas de séance de 0,6645 $ sur un rapport sur les salaires qui a indiqué qu'il n'y avait pas d'accélération d'un trimestre à l'autre et moins de pression pour que la Banque de réserve d'Australie augmente les taux, pour l'instant.

La devise a chuté de 0,7 % au cours de la nuit pour s'approcher de son plus bas niveau en deux semaines de 0,6637 $. Elle fait maintenant face à une résistance autour de 0,6690 $.

Au cours de la nuit, l'absence de progrès substantiel dans le relèvement du plafond de la dette américaine et des données économiques solides qui ont incité les traders à réduire les paris sur les réductions de taux ont soutenu la monnaie américaine.

Le dollar kiwi s'en est mieux tiré avec une hausse de 0,3 % à 0,6248 $, aidé un peu par les paris du marché selon lesquels la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait augmenter ses taux plus agressivement pour freiner l'inflation. Il s'est replié de 0,2 % au cours de la nuit.

Les marchés sont sur le qui-vive à l'approche du budget néo-zélandais de jeudi. Le gouvernement devrait révéler un résultat budgétaire et des perspectives économiques plus défavorables, alors qu'il s'efforce de soulager les bénéficiaires de l'aide sociale, de reconstruire après le cyclone et d'augmenter les dépenses de défense, sans aggraver le problème de l'inflation.

"Les participants locaux commencent à évaluer le budget, les marchés obligataires étant nerveux quant à l'offre d'obligations et les marchés des changes s'inquiétant de la manière dont les agences de notation de crédit percevront le budget, espérant une amélioration, mais craignant le contraire", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Les taux de swap à deux ans ont augmenté de 8 points de base (pb) mercredi pour atteindre un plus haut d'une semaine de 5,1250%, en plus d'une hausse de 11 pb le jour précédent.

Les marchés sont presque certains que la Reserve Bank of New Zealand augmentera ses taux de 25 points de base à 5,5 % la semaine prochaine, et s'attendent à ce que les taux atteignent 5,65 % plus tard dans l'année. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Himani Sarkar)