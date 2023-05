Le dollar australien s'est dirigé vers une deuxième perte hebdomadaire consécutive vendredi, les investisseurs ayant réduit leurs attentes en matière de taux d'intérêt australiens, tandis que la perspective d'une hausse des taux en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine a permis au kiwi d'enregistrer un gain hebdomadaire.

L'Aussie a atteint son plus bas niveau en trois semaines à 0,6605$ et s'est stabilisé juste au-dessus de ce niveau à 0,6622$ vendredi. Les supports se situent au plus bas d'avril à 0,6573 $ et au creux de mars à 0,6564 $, et des cassures à ces niveaux ouvrent la voie à une glissade vers 0,64 $.

Cette semaine, des données ont montré que l'emploi australien a chuté de manière inattendue en avril, un signe que le marché du travail en pleine effervescence pourrait se refroidir et renforcer les arguments en faveur d'une pause dans les hausses. En temps utile, des données solides et une rhétorique optimiste de la part des responsables de la Réserve fédérale américaine ont augmenté le risque de nouvelles hausses des taux américains.

"L'Aussie reste sur une tendance baissière et proche de ses plus bas niveaux depuis le début de l'année", a déclaré Joe Capurso, stratège à la Commonwealth Bank of Australia.

"Il est désormais peu probable que la Banque de réserve d'Australie procède à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en juin.

"Si la RBA n'augmente pas ses taux dans les prochains mois, il est plus probable que le prochain changement de taux d'intérêt soit une baisse... nous prévoyons toujours que l'AUD/USD finisse le trimestre à 0,64 - le risque est qu'il atteigne ce niveau plus tôt".

Le dollar australien est en baisse d'environ 0,3 % par rapport au dollar américain sur la semaine.

Le kiwi, en revanche, est en hausse de 0,7 %.

Il était en hausse de 0,2 % et s'est maintenu au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours à 0,6235 $.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à une augmentation de 25 points de base la semaine prochaine, bien que les marchés évaluent rapidement le risque d'une augmentation encore plus importante, étant donné que la migration et un budget de dépenses relativement important maintiennent les pressions inflationnistes.

Les swaps de taux d'intérêt à deux ans de la Nouvelle-Zélande ont augmenté de 50 points de base cette semaine.

Les obligations d'État australiennes ont été sous pression, avec des contrats à terme à trois ans en baisse de 12 points vendredi à 96,68 et des contrats à terme à 10 ans en baisse de 11 points à 96,40 (rapporté par Tom Westbrook ; édité par Kim Coghill).