Le dollar américain a chuté face à un panier de devises mercredi après que les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur la lutte en cours de la banque centrale pour réduire l'inflation n'ont pas répondu aux attentes les plus hawkish du marché.

M. Powell a déclaré aux législateurs que la lutte contre l'inflation avait encore un long chemin à parcourir et que, malgré une récente pause dans les hausses de taux d'intérêt, les fonctionnaires convenaient que les coûts d'emprunt devraient probablement augmenter.

Tout en notant que l'inflation reste très éloignée de l'objectif de la Fed, M. Powell a déclaré qu'il pourrait être judicieux de continuer à relever les taux, mais à un rythme plus modéré.

"Il semble que M. Powell n'ait pas réussi à déjouer les marchés qui s'attendaient à une ratification plus explicite de la projection médiane dans le dernier résumé des projections économiques", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef de la société de paiements commerciaux Corpay.

La Fed a laissé les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de juin, mais a signalé dans ses nouvelles projections que les coûts d'emprunt pourraient encore devoir augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année.

"En s'en tenant au langage équilibré et dépendant des données déployé lors de la conférence de presse de la semaine dernière, il a laissé les investisseurs parier que la décélération actuelle de la croissance et de l'inflation se traduira par une - et non deux - hausses de taux d'ici la fin de l'année", a déclaré M. Schamotta.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a baissé de 0,43 % à 102,07 après le témoignage de M. Powell devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants.

Cette audition, la première de ses deux apparitions au Capitole cette semaine, s'inscrit dans le cadre des rapports semestriels qu'il présente aux législateurs fédéraux.

"L'indice des prix à la consommation et les emplois non agricoles en juillet seront des événements importants, bien que l'on ait l'impression qu'à moins d'une impression désastreuse sur l'emploi, ils vont augmenter en juillet quoi qu'il arrive", a déclaré Michael Brown, stratège de marché chez TraderX.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que les hausses de taux reprennent lors de la réunion de juillet de la Fed, bien que les indicateurs des marchés financiers reflètent des doutes quant à la volonté de la Fed de procéder à d'autres augmentations au-delà de cette date.

LE YEN SOUS PRESSION, LA LIVRE STERLING EN DENTS DE SCIE

L'euro a été

0.62

% par rapport au dollar, à

1.0985

. Le dollar était en hausse de

0.3

% à

141.805

yen, la devise japonaise étant sous pression après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a réitéré mercredi la position dovish de la banque centrale, qui maintient sa politique monétaire ultra-libre.

La livre sterling a oscillé entre gains et pertes après que les données aient montré que l'inflation britannique s'est accélérée plus que prévu en mai.

Le rythme annuel de la hausse des prix à la consommation s'est maintenu à 8,7 % en mai, alors que l'on espérait un ralentissement depuis avril, le taux d'inflation britannique restant plus persistant que celui des autres grandes économies.

La livre était en hausse de 0,09 % à 1,2774 $, après avoir chuté à un plus bas d'une semaine à 1,2691 $ plus tôt dans la session.

Le dollar australien était en hausse de 0,15 % à 0,67975 $, sur le point de mettre fin à une série de trois jours de pertes. La monnaie s'est affaiblie cette semaine suite à la publication mardi du compte-rendu de la réunion de juin de la Banque de réserve d'Australie, qui n'a pas donné d'indications sur de nouvelles hausses de taux. Les marchés ont pris cela comme un signe dovish.

L'Aussie, qui est sensible aux données économiques chinoises, a également été sous pression en raison des mesures de relance peu convaincantes de Pékin.

Le bitcoin a augmenté ses gains durant la nuit pour dépasser les 29 000 dollars pour la première fois depuis la fin du mois de mai, aidé par le lancement d'une nouvelle bourse de crypto-monnaies soutenue par Fidelity, Citadel Securities et Charles Schwab. Il était en hausse de 6,47 % à 30 148 dollars.