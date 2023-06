Le dollar est resté bien en deçà de son plus haut niveau de la semaine dernière (2-1/2 mois) mardi après que les données inattendues sur les services américains aient renforcé les attentes d'une pause dans les taux lors de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine, tout en assombrissant les perspectives de politique pour les mois à venir.

L'Aussie est resté proche de son plus haut niveau de la semaine dernière avant la décision de la Banque de réserve d'Australie plus tard dans la journée, les analystes et les investisseurs étant divisés sur la question de savoir si la banque centrale augmentera ou maintiendra son taux d'intérêt.

La principale cryptomonnaie, le bitcoin, s'est approchée de la barre psychologique des 25 000 dollars après que les autorités de régulation américaines ont intenté un procès à Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde.

Les marchés mondiaux se sont concentrés sur ce que la Fed pourrait faire lors de la réunion de la semaine prochaine et par la suite, les données et les commentaires des responsables de la banque centrale provoquant une certaine volatilité du dollar.

L'indice du Dollar Index - qui mesure la devise par rapport à six autres devises - est resté stable à 104,00, après quelques jours difficiles qui l'ont vu atteindre un pic de deux mois et demi à 104,70 le dernier jour du mois de mai, avant d'être repoussé par les suggestions des responsables de la Fed qui ont laissé entendre qu'ils ne relèveraient pas les taux en juin.

Cependant, les bons chiffres de l'emploi de vendredi ont fait grimper les paris pour une hausse en juillet, tandis que les faibles résultats du secteur des services de la nuit ont à nouveau assombri les perspectives pour les taux d'intérêt.

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) définira sa politique le 14 juin, et les marchés estiment aujourd'hui à 77 % les chances que la Fed ne bouge pas, contre 36 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

"La faiblesse de l'indice ISM des services était pour le moins inattendue", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Markets à Sydney. "Les services ont été une véritable poche de résilience.

En l'absence de données américaines majeures pour le reste de la semaine et les responsables de la Fed étant dans une période de "blackout", "il me semble que le dollar est un peu en attente avant la réunion du FOMC", a déclaré Sycamore.

"C'est logique, car si vous avez une position, vous ne voudriez pas en rajouter.

Le dollar a peu changé à 139,55 yens, tandis que l'euro a augmenté de 0,08% à 1,0718 $.

Le dollar australien est resté stable à 0,6617 $. Il a atteint 0,66385 $ vendredi après une forte augmentation du salaire minimum.

La devise a baissé à son plus bas niveau depuis début novembre le dernier jour du mois de mai, minée par des données économiques peu encourageantes dans le pays et en Chine, son principal partenaire commercial.

"Si vous êtes la RBA et que vous envisagez de faire une pause ou de resserrer à nouveau la politique monétaire, je pense que ce que nous avons vu à la fin de la semaine dernière fait pencher la balance en faveur d'une hausse des taux", a déclaré M. Sycamore d'IG, en faisant référence à l'augmentation des salaires.

"Le marché est toujours à découvert sur le dollar australien", a-t-il ajouté. "Si vous voyez une hausse aujourd'hui, la prochaine étape sera 67 cents.

Les marchés monétaires misent actuellement à 35 % sur une hausse des taux d'un quart de point.

Ailleurs, le bitcoin a tenté de trouver ses marques autour de 25 370 $, après avoir dégringolé de 5,1 % au cours de la nuit, dans sa plus forte baisse depuis le 19 avril.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Binance et son PDG Changpeng Zhao lundi pour avoir prétendument exploité un "réseau de tromperie", affirmant que la bourse a artificiellement gonflé ses volumes de transactions, détourné les fonds des clients, omis de restreindre les clients américains de sa plate-forme et trompé les investisseurs sur ses contrôles de surveillance du marché.