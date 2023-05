Le dollar est resté ferme lundi, la résistance de l'économie américaine ayant renforcé les attentes du marché quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que l'annonce de la finalisation d'un accord sur le plafond de la dette a suscité un sentiment d'optimisme.

Le billet vert a atteint un nouveau plus haut de six mois à 140,91 yens au début des échanges asiatiques et se dirigeait vers un gain mensuel de plus de 3 % contre la monnaie japonaise.

La nouvelle baisse du yen s'explique par la hausse des rendements du Trésor américain, alors que l'on parie de plus en plus que les taux d'intérêt aux États-Unis resteront élevés plus longtemps.

Les données publiées vendredi ont montré que les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril et que l'inflation s'est accélérée, ce qui renforce les signes d'une économie toujours résistante.

Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi à la suite de ces données, le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, augmentant de plus de 10 points de base pour atteindre un sommet de plus de deux mois de 4,639 % vendredi.

Les bons du Trésor américain au comptant n'ont pas été négociés en Asie lundi, en raison des vacances du Memorial Day aux États-Unis, tandis que les contrats à terme sont restés globalement stables. Le rendement implicite des contrats à terme à dix ans était de 3,84 %.

Le marché britannique est également fermé lundi en raison d'un jour férié.

Face au dollar, l'euro a baissé de 0,13 % à 1,0719 dollar, tandis que la livre sterling a reculé de 0,07 % à 1,2342 dollar.

"Si le dollar maintient le rallye que nous voyons, je pense que cela dépendra en particulier des données sur les salaires, ou les gains moyens dans le rapport sur les salaires de vendredi, et évidemment nous avons l'IPC avant la Fed aussi," a déclaré Ray Attrill, chef de la stratégie de change à la National Australia Bank (NAB).

"Il y a encore beaucoup de données qui doivent passer sous le pont avant la réunion de juin.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés monétaires estiment désormais à près de 68 % les chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base en juin, contre environ 17 % il y a une semaine.

L'ACCORD SUR LA DETTE EST-IL CONCLU ?

Le sentiment de risque en Asie a été soutenu par les nouvelles du week-end selon lesquelles le président américain Joe Biden avait finalisé un accord budgétaire avec le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour suspendre le plafond de la dette de 31,4 trillions de dollars jusqu'au 1er janvier 2025.

M. Biden a déclaré dimanche que l'accord était prêt à être soumis au vote du Congrès.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont légèrement augmenté, le dollar australien progressant de 0,17 % pour atteindre 0,6529 $.

Le kiwi a gagné 0,08 % à 0,6052 $.

"Nous avons une réaction positive au risque jusqu'à présent à la nouvelle de l'accord sur la dette", a déclaré M. Attrill de la NAB.

"Il est évident qu'il est toujours nécessaire de faire passer cet accord sur la dette, mais je pense que les marchés sont heureux de voyager en présumant qu'il sera conclu avant la nouvelle date X."

Vendredi, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que le gouvernement serait en défaut de paiement si le Congrès ne relevait pas le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars d'ici le 5 juin, alors qu'elle avait précédemment déclaré qu'un défaut de paiement pourrait survenir dès le 1er juin.

Par rapport à un panier de devises, le dollar américain a augmenté de 0,02 % pour atteindre 104,29.

Ailleurs, la livre turque a été maintenue sous pression à 20,04 pour un dollar américain, après avoir chuté à un niveau record de 20,06 pour un dollar vendredi.

Le président Tayyip Erdogan a décroché la victoire à l'élection présidentielle du pays dimanche, prolongeant son règne de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.