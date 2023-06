Le dollar s'est raffermi par rapport à ses principaux concurrents dans les échanges asiatiques après que le rapport sur l'emploi aux États-Unis ait incité les opérateurs à prévoir des taux d'intérêt plus élevés à plus long terme.

Le dollar australien a effacé ses premières pertes après qu'un rapport ait montré une reprise de l'activité dans le secteur des services chez son principal partenaire commercial, la Chine. Le yuan a également bénéficié d'un coup de pouce.

Le dollar canadien s'est montré résistant, soutenu par une hausse des prix du pétrole brut.

Le dollar américain a été soutenu par la hausse des rendements du Trésor après que les données de vendredi ont montré que les emplois dans les secteurs public et privé ont augmenté de 339 000 en mai, dépassant de loin les 190 000 prévus en moyenne par les économistes interrogés par Reuters.

La devise américaine a gagné 0,11 % à 140,135 yens, alors que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de plus de 3 points de base à 3,727 % à Tokyo. Le dollar a progressé de 0,84% contre le yen vendredi.

L'euro a glissé de 0,04% à 1,0702 $, prolongeant la baisse de 0,51% de la session précédente.

Alors que la croissance de l'emploi aux États-Unis a été beaucoup plus forte que prévu en mai, les pressions salariales se sont atténuées et le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas depuis 53 ans, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de suspendre sa campagne de hausse des taux lors de la prochaine réunion des 13 et 14 juin, comme certains responsables l'ont souhaité la semaine dernière.

Toutefois, ces paris ont simplement été reportés à juillet, et les opérateurs ont réduit leurs paris sur des réductions de taux plus tard dans l'année.

L'outil FedWatch du CME Group montre que les opérateurs de taux d'intérêt misent sur une hausse des taux d'intérêt la semaine prochaine dans une proportion de 1 sur 4, contre 2 sur 3 une semaine plus tôt. Pour le mois de juillet, les marchés misent à 70 % sur une hausse des taux d'au moins un quart de point par rapport à leur niveau actuel.

"C'est une question de données, et étant donné que les salaires se modèrent, cela indiquerait une pause potentielle - mais je ne pense pas qu'ils aient fini", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de succursale chez State Street à Tokyo.

"Le dollar dans son ensemble va rester bien soutenu.

Wakabayashi s'attend à ce que le dollar monte jusqu'à 142,50 yens, et qu'une rupture nette de ce seuil ouvre la voie à 145.

"S'il y a des baisses, il y aura des gens qui chercheront à acheter du dollar-yen", a-t-il déclaré.

Le dollar australien est resté stable à 0,6605 $, se remettant des pertes initiales de 0,25 %, aidé par de nouvelles preuves de la reprise de la Chine après la pandémie. L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur privé Caixin/S&P Global a augmenté à 57,1 en mai contre 56,4 en avril - contrastant avec le PMI officiel publié la semaine dernière qui a montré un rythme d'expansion plus lent.

Le yuan a légèrement augmenté, inversant une baisse antérieure. Le dollar américain était en baisse de 0,03% à 7,1074 yuans dans les échanges offshore, après avoir gagné 0,15% plus tôt. Il a atteint un sommet de six mois à 7,1404 jeudi.

Le dollar canadien était également ferme, dans un contexte de hausse de plus de 1% des prix du pétrole brut après que l'Arabie Saoudite ait annoncé sa plus grande réduction de production depuis des années. Le billet vert a glissé de 0,06% à 1,34265 dollars canadiens, se rapprochant de son plus bas niveau de deux semaines de vendredi, à 1,3408 dollars canadiens.