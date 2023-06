Le dollar a légèrement baissé mardi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine, tandis que le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis six mois après que la banque centrale a abaissé son taux de prêt à court terme pour stimuler l'économie.

L'euro était en hausse de 0,42% à 1,08 $ mardi, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 23 mai plus tôt dans la session à 1,081 $.

Cela a contribué à faire baisser l'indice du Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, de 0,3% à 103,27.

Les données sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis sont attendues à 1230 GMT (8h30 ET) et pourraient influencer la Réserve fédérale au début de sa réunion de deux jours, avec une décision sur les taux d'intérêt prévue mercredi.

Le dollar a baissé en partie parce que le marché s'attendait à une pause de la part de la Fed demain, a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

La Fed a relevé sa fourchette de taux cible de 5 % à 5,25 % en mai, mais les traders pensent qu'il y a 77 % de chances que la Fed la maintienne cette semaine. Les traders s'attendent généralement à une nouvelle hausse de 25 points de base en juillet, après que les responsables de la Fed ont laissé entendre qu'ils allaient procéder à un "saut".

"Ce qui sera intéressant aujourd'hui, c'est de regarder l'IPC, en particulier le chiffre de base, parce qu'il y aura un ajustement (des attentes du marché) avant la réunion de la Fed", a déclaré M. Foley.

En Asie, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis six mois après que la banque centrale a abaissé son taux de prêt à court terme pour la première fois en dix mois, dans le but de restaurer la confiance des marchés et de soutenir sa reprise post-pandémique, qui est au point mort.

Le yuan onshore a atteint 7,168 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis novembre dernier, et s'est échangé pour la dernière fois à 7,151.

Sa contrepartie offshore s'est affaiblie jusqu'à 7,178, son plus bas niveau depuis six mois, avant de limiter légèrement ses pertes.

La réduction reflète "les préoccupations croissantes des décideurs politiques quant à la santé de la reprise chinoise", a déclaré Julian Evans-Pritchard, responsable de l'économie de la Chine au cabinet de conseil Capital Economics, dans une note à ses clients. "Il est probable qu'elle soit suivie d'un assouplissement plus important.

La livre sterling a bondi mardi après que les données sur l'emploi se soient révélées beaucoup plus élevées que prévu, les salaires ayant fortement augmenté, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l'inflation.

La livre a augmenté de 0,43 % à 1,257 $, les traders ayant parié que la Banque d'Angleterre devrait augmenter ses taux d'intérêt plus que prévu. Elle est toutefois restée en dessous du pic d'un mois de 1,26 dollar atteint lundi.

Face au yen japonais, le dollar s'est très légèrement replié à 139,5.

La Banque du Japon doit annoncer une décision de politique monétaire vendredi et devrait maintenir sa position ultra-dovish et les paramètres de contrôle de la courbe des taux.

Le dollar australien a augmenté de plus de 0,4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le 11 mai à 0,679 $, et était en dernier lieu à 0,678 $.