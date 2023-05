Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les volumes d'échanges mondiaux reviennent à des niveaux plus normaux ce mardi, alors que les marchés américains et britanniques rouvrent après leurs vacances d'un jour. L'optimisme quant à un accord sur le plafond de la dette américaine devrait soutenir les actifs à risque et faire grimper les rendements obligataires et le dollar.

Le dollar s'est maintenu lundi autour de son niveau le plus élevé depuis plus de deux mois par rapport à un panier de devises majeures et un pic de six mois par rapport au yuan chinois, et s'est renforcé pour atteindre un nouveau pic de six mois par rapport au yen japonais.

Le yuan terrestre s'est négocié à moins de 7,00 pour un dollar pour la huitième journée consécutive, alors que les marchés se préparent à une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains et à un assouplissement potentiel de la politique de Pékin.

Le dollar a frôlé les 141 yens avant de clôturer la journée en légère baisse, les prévisions optimistes de la Fed par rapport aux perspectives de la Banque du Japon maintenant les haussiers du dollar sur le devant de la scène.

Si les taux implicites américains et les rendements obligataires augmentent mardi, il y a des raisons de croire que la récente hausse du dollar se poursuivra, en particulier par rapport aux monnaies asiatiques où de nombreuses banques centrales ont signalé que leurs cycles de hausse étaient terminés.

L'accord provisoire conclu à Washington pour suspendre le plafond de la dette fédérale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, devrait être plus détaillé et plus clair mardi.

Cet accord doit encore être approuvé par les deux chambres du Congrès, mais les dirigeants des deux camps se disent confiants dans son adoption. Cela devrait stimuler les marchés, mais ils devront bientôt faire face à la perspective que le Trésor émette potentiellement plus de 1 000 milliards de dollars de bons dans les mois à venir.

Mais nous y reviendrons. Le soulagement d'éviter un défaut de paiement sans précédent et probablement catastrophique devrait rester l'émotion dominante pour l'instant.

L'indice de référence japonais Nikkei 225 a progressé de 1 % lundi, atteignant son plus haut niveau depuis 33 ans, tandis que les actions chinoises ont été mitigées et que les indices MSCI Asia ex-Japan et MSCI World ont essentiellement clôturé à l'horizontale.

En temps utile, les contrats à terme sur les actions américaines annonçaient des gains à Wall street allant jusqu'à 0,5 % mardi.

Le calendrier économique asiatique de mardi est léger, les chiffres du chômage japonais étant la seule publication importante prévue. Le taux de chômage, qui a grimpé à 2,8 % en mars, le taux le plus élevé depuis plus d'un an, devrait redescendre à 2,7 % en avril.

Voici trois développements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Chômage au Japon (avril)

- Discours de Mme Barkin de la Fed

- Inflation de l'IPC en Allemagne (mai)