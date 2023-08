Le dollar américain s'est apprécié mardi après que les chiffres décevants du commerce chinois aient pénalisé le yuan, l'aussie et le kiwi, tandis que le yen s'est également replié après que les salaires réels japonais aient baissé pour le quinzième mois consécutif.

Les importations et les exportations de la Chine ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet, selon les données de mardi, avec des importations en baisse de 12,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations se sont contractées de 14,5 %, dans un autre signe de la reprise économique chancelante du pays et de la faiblesse de la demande mondiale.

Le yuan offshore est tombé à son plus bas niveau en deux semaines et demie, à 7,2334 pour un dollar, tandis que sa contrepartie onshore a également atteint son plus bas niveau en plus de deux semaines, à 7,2223 pour un dollar.

L'Aussie s'est affaibli de 0,7 % à 0,6522 $, tandis que le kiwi a glissé de 0,8 % à 0,6059 $, son plus bas niveau depuis le 29 juin.

"Les données sur les importations chinoises sont un autre signe de la faiblesse de la demande intérieure", a déclaré Adam Cole, stratège en chef pour les devises chez RBC Capital Markets.

"L'Australie est le principal indicateur du G10, ce qui n'aide certainement pas l'Aussie", a ajouté M. Cole.

Le dollar américain s'est également raffermi de 0,4 % face à un yen plus faible, s'établissant en dernier lieu à 143,125 yens.

Les données de mardi ont montré que les salaires réels japonais ont chuté pour un 15ème mois consécutif en juin sur les hausses de prix incessantes, mais la croissance des salaires nominaux est restée robuste dans le cadre de l'augmentation des salaires des travailleurs à haut revenu et d'une pénurie de main-d'œuvre de plus en plus importante.

"La BoJ se sentira plus à l'aise dans son message sur la nécessité de poursuivre l'assouplissement si les salaires réels restent faibles", a déclaré Colin Asher, économiste principal chez Mizuho.

Alors que les mouvements de devises avaient été minimes au début de la journée asiatique, le billet vert a étendu ses gains au cours de la séance et de la matinée européenne alors que le sentiment de risque est devenu fragile et que les actions asiatiques n'ont pas réussi à suivre le rallye de Wall Street.

"C'est devenu une vague d'achat du dollar américain, sans aucun doute", a déclaré Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac.

"Peut-être que le marché s'attendait à ce que l'appétit pour le risque soit plus optimiste aujourd'hui, étant donné que les actions américaines se sont redressées.

La livre sterling a baissé de 0,2 % à 1,2757 $, tandis que l'euro a baissé de 0,2 % à 1,0978 $.

La monnaie commune avait glissé face au dollar américain lors de la session précédente suite à l'annonce que la production industrielle allemande avait chuté plus fortement que prévu en juin.

L'indice du dollar a augmenté de 0,3 % à 102,36, s'éloignant du plus bas niveau atteint vendredi en une semaine, à la suite d'un rapport mitigé sur l'emploi aux États-Unis qui a indiqué un marché du travail en baisse, mais toujours résistant.

Cela a renforcé les espoirs d'un scénario d'atterrissage en douceur dans la plus grande économie du monde, face aux hausses de taux agressives de la Réserve fédérale.

Tous les regards se tournent à présent vers les données sur l'inflation de jeudi, où l'on s'attend à ce que les prix à la consommation de base aux États-Unis aient augmenté de 4,8 % sur une base annuelle en juillet.

"Le risque est assez symétrique à l'approche de ces données", a déclaré M. Cole de RBC Capital Markets.

"Vous pourriez voir une réaction matérielle du marché à une surprise à la hausse ou à la baisse, car les données sont clairement cruciales pour le sentiment avant les réunions de septembre et d'octobre de la Réserve fédérale", a ajouté M. Cole.