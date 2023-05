Le dollar américain s'est accroché à un pic de plus d'une semaine vendredi, alors qu'une série de données indiquent un ralentissement de l'économie américaine, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale fera une nouvelle pause dans ses augmentations de taux d'intérêt.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,059% à 102,02, non loin des 102,15 qu'il a atteint dans la nuit, son plus haut niveau depuis le 2 mai. L'indice devrait mettre fin à une série de deux semaines de baisse, avec un gain de 0,7 % cette semaine.

Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré que le marché était probablement encouragé par la faiblesse des données économiques américaines et qu'il continuait à tabler sur des réductions de taux assez agressives de la part de la Fed cette année.

Selon M. Kong, les devises évolueront probablement dans une fourchette relativement étroite au cours des heures asiatiques. "Étant donné que le calendrier des données est plutôt léger aujourd'hui, je pense que les devises resteront probablement dans les fourchettes récentes et que les marchés seront plutôt calmes jusqu'à la fin de semaine.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint son niveau le plus élevé en un an et demi la semaine dernière, ce qui laisse présager des fissures sur le marché du travail alors que la demande ralentit, selon les données publiées jeudi, qui ont également montré que les prix à la production ont légèrement rebondi en avril.

Les rapports ont été considérés comme conformes aux attentes de la plupart des économistes qui prévoient une récession d'ici la fin de l'année.

"Ces chiffres devraient plaire à la Fed, car tout ralentissement du marché du travail contribuerait à ralentir l'inflation aux États-Unis", a déclaré Ryan Brandham, responsable des marchés financiers mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management.

Les marchés évaluent à 98 % les chances que la Fed ne bouge pas lors de sa réunion de juin, mais ils ont commencé à évaluer les réductions importantes des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent que les opérateurs s'attendent à ce que la Fed commence à réduire ses taux d'intérêt en septembre.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré jeudi qu'une période prolongée de taux d'intérêt élevés et d'inversion de la courbe des rendements pourrait accroître le stress des banques, mais serait nécessaire si l'inflation restait obstinément élevée.

Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC, a déclaré qu'il y a toujours une grande déconnexion entre les marchés et la Fed sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux, les marchés souhaitant des réductions d'environ 75 à 80 points de base, alors que la Fed semble déterminée à maintenir les taux en suspens.

"Il y aura de la volatilité lorsque le marché s'ajustera pour combler le fossé", a déclaré M. Wong. "Dans l'éventualité où les marchés finiraient par se défaire de leurs espoirs dovish et réaligneraient leurs attentes en matière de taux sur celles de la Fed, l'USD pourrait encore trouver un certain soutien.

Les décideurs politiques de la Fed ont encore cinq semaines de données à analyser avant leur prochaine réunion, et ont déclaré qu'ils avaient l'intention de les passer au crible avant de prendre leur décision.

Pendant ce temps, l'euro était en hausse de 0,03 % à 1,0917 $, tandis que le yen japonais s'est renforcé de 0,03 % à 134,53 pour un dollar.

Le dollar australien a reculé de 0,01% à 0,670 dollar. Le kiwi a baissé de 0,24% à 0,628 dollar.

La livre sterling s'échangeait en dernier lieu à 1,2512 dollar, en hausse de 0,02% sur la journée, après avoir baissé de 0,6% jeudi.

La Banque d'Angleterre a augmenté son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage à 4,5% jeudi et le gouverneur Andrew Bailey a déclaré que la banque centrale britannique "maintiendrait le cap" alors qu'elle cherche à freiner l'inflation la plus élevée de toutes les grandes économies.

Les stratèges de NatWest ont déclaré que l'absence de toute dilution dovish dans les orientations politiques de la BoE laisse la porte ouverte à un nouveau resserrement, mais ils pensent que l'inflation pourrait ralentir tout au long de cette année et que cela pourrait signifier que de nouvelles augmentations ne se produiront pas.

"Nous continuons de penser que l'inflation globale diminuera rapidement dans les mois à venir, tandis que les vents contraires retardés pour le consommateur en raison des taux plus élevés freineront la demande, ce qui signifie que 4,5 % sera probablement le sommet du taux d'escompte.